Медицинская помощь

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Марат Сейтказиев, Восточно-Казахстанская область

На востоке страны в селах построят 36 медучреждений.

В рамках пилотного национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в Восточном Казахстане в 2023⁄24 годах запланировано строительство 36 объектов первичной медико-санитарной помощи.

Как сообщили в областном акимате, в текущем году начались работы на 18 объектах, в том числе по возведению врачебной амбулатории в Глубоковском районе, а также 17 медицинских пунктов в Уланском, Курчумском, Тарбагатайском и Шемонаихинском районах. На сегодня полностью завершено обустройство фундаментов, возведены наружные стены, выполнены кровельные, электромонтажные, фасадные работы. Бригады приступили к внутренней отделке и благоустройству. В новых медучреждениях предусмотрены дневной стационар, процедурный, прививочный, а также акушерский кабинеты со всем необходимым оборудованием. Пункты оказания первой медицинской помощи рассчитаны на 25 пациентов в смену.

Строительство еще 18 объектов здравоохранения намечено на 2024 год.

Как заключили в акимате, новые медпункты и поликлиники призваны повысить качество своевременной медицинской помощи на селе, позволят жителям не выезжать в районные или областные больницы. В том числе сельчане смогут проходить дома скрининговые обследования.

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