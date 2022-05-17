Медицинские поезда вновь запустят в Казахстане

Специализированные медицинские поезда возобновят свою работу с 23 мая 2022 года по всем областям страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

В этом году поезда проедут более 13 тысяч километров, посещая такие отдаленные станции и разъезды, как Толтыр, Афанасьево, Бегимбет, Никельтау и другие. В этом году планируется охватить около 200 станций и разъездов.

Врачи будут оказывать первичную медико-санитарную и консультативно-диагностическую помощь жителям отдаленных станций и близлежащих поселков, у которых затруднен доступ к медицинскому обслуживанию. В составе медбригад будут работать такие специалисты, как терапевт, педиатр, ЛОР, кардиолог, офтальмолог, кардиолог, стоматолог и другие.

Проект «Медицинские поезда» реализуется Қазақстан темір жолы совместно с Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от лица группы компаний АО «Самрук-Қазына» и при поддержке Министерства здравоохранения.

Главная цель – забота о здоровье граждан, стремление обеспечить жителей отдаленных районов страны бесплатными медицинскими услугами.

Медицинские поезда «Жәрдем» и «Саламатты Қазақстан» состоят из 8 специализированных оборудованных вагонов формированием АО «Пассажирские перевозки». Врачи, входящие в состав бригад проекта, обследуют десятки пациентов в день. Бывали случаи, когда во время осмотра они обнаруживали серьезные заболевания. Иногда пациенты специально приезжают из других населенных пунктов на станции, где работают медицинские поезда, чтобы пройти обследование у докторов высокого класса.

По словам врачей, такой проект, как «Медицинские поезда», имеет большое значение для населения, ведь он дает возможность жителям отдаленных районов Казахстана получать бесплатную, а главное качественную медицинскую помощь.