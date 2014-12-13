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Медицинский «диагноз» для СМИ
Марина МИХАЙЛОВА
Конкурс на лучшее освещение темы здорового образа жизни, деятельности медицинских организаций и престижа профессии врача привлек многие СМИ. Материалов поступило много, из них жюри выбрало 15 лучших. Подводя итоги, начальник управления здравоохранения Жанат Касымжанова сказала, что журналисты, как и врачи, тоже ставят диагноз, когда пишут аналитические статьи о состоянии здравоохранения, его успехах и проблемах.

«Мы принимаем и конструктивную критику, она помогает нам улучшать работу, – сказала она. – Но особая благодарность тем журналистам, кто пишет о важности профессии медиков, рассказывает об их трудностях и радостях, о новых технологиях, внедряемых в наших клиниках».

Среди награжденных – журналист газеты «Казахстанская правда» Ольга Малахова в номинации «За лучший материал в печатных СМИ», корреспондент Гульзейнеп Садыркызы из газеты «Егемен Қазақстан» в номинации «За мастерство и профессионализм», главный редактор газеты «Вечерний Алматы» Николай Жоров (номинация «За актуальность и многогранность материала»). Журналиста Виктора Бурдина из газеты «Время» наградили за объективность авторской позиции, подчеркнув, что он своим примером пропагандирует здоровый образ жизни, занимаясь плаванием.

Кроме того, станция скорой помощи преподнесла телевизоры двум репортерам, которые вместе с бригадой выезжали на вызовы и рассказывали потом о работе медиков «неотложки». Один из них, журналист 31-го канала Тимур Ермашев, признался, что, поближе узнав профессию врача, стал еще больше ее уважать.

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