​Медицинский оркестр

– Наше отделение развернуто на 55 коек круглосуточного и 5 коек дневного стационара, – рассказывает заведующий хирургическим отделением Нурлан Жаров. – С прошлого года у нас стало 10 коек профиля сосудистой хирургии для помощи больным с сосудистой патологией. Если говорить об удачно проведенной операции аортобедренного шунтирования, то раньше такого профиля вмешательства в нашей больнице не проводились, хотя потребность в них всегда ощущалась, ведь сегодня 3% населения страдают атеросклерозом нижних конечностей. А сегодня их у нас могут проводить два хирурга, один из которых в прошлом году специально обучался в Алматы. У нас работают 12 врачей, половина из них имеет высшую категорию, и наше хирургическое отделение – самое большое среди ЛПУ региона. А вообще хирургия – это труд коллективный, а не индивидуальный, и операции проводит целая команда медиков. Она, как оркестр музыкантов, в котором есть дирижер, где каждый музыкант играет свою роль, и все они без исключения очень важны. Конечный результат зависит от общего труда врачей, медсестер, санитарок, хотя огромную роль играют, конечно, мастерство и профессионализм хирургов…

С первым пациентом, перенесшим такую операцию, 53-летним Урхатом Мырзаметовым, мы беседовали в палате, где он готовился к выписке.

– Выражаю сердечную благодарность всем медикам, которые сделали все для того, чтобы вернуть меня к полноценной жизни, – говорит он. – Когда я обратился сюда за помощью, меня в срочном порядке подготовили к операции. Она оказалась очень сложной, к счастью, я смог выдержать все нагрузки, трое суток «отходил» от наркоза в отделении реанимации, а здесь, в палате, нахожусь десятый день. Везде за мной был заботливый уход со стороны медсестер, санитарок, врачей, и мне очень трудно найти слова, чтобы отблагодарить их за все, что они для меня сделали. Все они – настоящие профессионалы своего дела и замечательные, добрые, отзывчивые на человеческие страдания люди! Я отношусь к категории самозанятых людей, работаю на центральном базаре, занимаюсь ремонтом обуви, моя жена – швея, трудится на дому, у нас – четверо детей, старший сын работает, остальные учатся в школе. Сейчас чувствую себя хорошо, а после того, как окончательно поправлюсь, приступлю к работе и надеюсь, что у меня хватит сил и энергии делать свое дело так же, как и прежде. Огромное спасибо всем медикам этого отделения, а прежде всего хирургам Александру Дьячкову и Маралбеку Жаналысу!

Операцию делала семь с половиной часов бригада медиков во главе с опытным хирургом с 30-летним стажем, врачом высшей категории Александром Дьячковым. Вместе с ассистентом Маралбеком Жаналысом помогли ее провести врач-анес­тезиолог Евгений Чепраков, операционная медсестра Дамира Сулейменова и другие.

– Ситуация с этим больным осложнялась еще и тем обстоя­тельством, что ранее ему уже проводилось аортокоронарное шунтирование по поводу перенесенного инфаркта, он имеет кучу сопутствующих заболеваний, – говорит А. Дьячков. – Так что нам пришлось провести операцию, быть может, даже еще большей сложности, нежели первая. Операции с вскрытием брюшной полости сопровождаются гораздо большим числом манипуляций, чем с вскрытием грудины, а потому технически они очень сложные. К тому же пациент обратился за помощью, как это часто бывает, поздно, когда у него уже началась перемежающаяся хромота, сильно беспокоили боли в паху. Нам пришлось провести тонкую, кропотливую работу, потребовавшую большой физической и психологической нагрузки, и мне доставляет огромное удовольствие констатировать, что наша бригада с честью справилась с поставленной перед ней задачей. Думаю, что через пару месяцев наш пациент сможет приступить к своей работе, которая требует от него немалых физических нагрузок.

– Подчеркну, что больной Мырзаметов был прооперирован совершенно бесплатно, а операция была довольно дорогостоящая, – говорит Нурлан Жаров. – В последнее время возможности нашего отделения значительно расширились благодаря организаторским и менеджерским способностям нашего главврача Серика Какенова, который приложил много усилий для открытия дополнительных койко-мест, приобретения нового оборудования и оснащения необходимыми медикаментами.