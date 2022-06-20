Медицинский поезд посетит новые области Казахстана – расписание

Специализированный медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» 20 июня начал работу на станции Байсерке Алматинской области. Далее состав проследует в новообразованную область Жетісу и продолжит работу на станциях и разъездах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на проект «Медицинские поезда».

«Саламатты Қазақстан» является частью благотворительного проекта «Медицинские поезда». Главной целью проекта являются бесплатное медицинское обследование и диагностика жителей отдаленных станций и близлежащих поселков страны, которые не имеют доступа к качественному медицинскому обслуживанию. Планируется, что поезд посетит 67 отдаленных станций страны в период с 20 июня по 2 ноября 2022 года, маршрут поезда проходит через Алматинскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую, Акмолинскую, Костанайскую и Карагандинскую области, а также через три новые области – Жетісу, Абай и Ұлытау.

На сегодняшний день «Саламатты Қазақстан» уже второй поезд по проекту, с 23 мая медпоезд «Жәрдем» начал оказывать бесплатную медицинскую помощь в отдаленных районах страны. В целом, ожидается, что медпоезда «Жәрдем» и «Саламатты Қазақстан» охватят 60 тысяч человек, число врачебных посещений к специалистам составит 100 тысяч, диагностических процедур – 18 тысяч, малых хирургических операций – 1 200, а стоматологическая помощь будет оказана 8 тысячам пациентов.

«Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» располагает оборудованием японского и немецкого производства: аппаратура позволяет провести пациентам при необходимости развернутые общие и биохимические анализы, рентгенографию и флюорографию, УЗИ-исследования внутренних органов и сосудов, электрокардиограмму, гастрофиброскопию, другие виды диагностических исследований. Также в этом году обновилось стоматологическое оборудование», – сказал старший врач поезда «Саламатты Қазақстан» Арман Исайнов.

Пациенты медпоезда смогут получать консультации лучших специалистов страны. Это еще больше приблизит качество услуг к уровню медицинского обслуживания жителей больших городов, способствуя повышению качества жизни людей.

Состав медицинского персонала представлен квалифицированными специалистами различного профиля: терапевт, педиатр, кардиолог, невропатолог, окулист, ЛОР, гинеколог, хирург, уролог, маммолог, стоматолог, рентгенолог, кардиолог, врач УЗИ, эндоскопист, врач функциональной диагностики. В этом году к составу медицинских специалистов присоединились психолог и дерматовенеролог, всего в проекте участвуют 36 специалистов. Все услуги бригада медиков оказывает населению абсолютно бесплатно.

Специализированный медицинский поезд состоит из 8 вагонов: вагон дизель-генератор, медицинские вагоны – 4, конференц-зал и ресторан – 1, купейные вагоны – 2. Вагон дизель-генератор может при необходимости в случае чрезвычайной ситуации обеспечить электроэнергией небольшой населенный пункт. Поезда оборудованы телефонной связью, сетью интернет для проведения телемедицинских консультаций с ведущими клиниками республики.

Добавим, консультативно-диагностический поезд «Жәрдем» стартовал 23 мая и на сегодняшний день завершил работу по Мангистауской области и сейчас находится в Атырауской области. Специалистами поезда «Жәрдем» осмотрены 3 141 житель. Общее количество врачебных посещений составило 11 955.

Проект «Медицинские поезда» впервые был запущен в 2010 году, его ежегодно реализовывали до 2019 года, сделав перерыв во время пандемии коронавируса.