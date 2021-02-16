Медицинский университет опроверг заявление МОН РК о лишении лицензии вуза

Казахский медицинский университет непрерывного образования не согласен с заявлением МОН РК о лишении лицензии, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу вуза.
Напомним, МОН РК распространил информацию
о закрытии университета в связи с лишением генеральной лицензии на образовательную деятельность. Эта информация вызвала обеспокоенность сотрудников, обучающихся и их родителей.
Ситуацию прокомментировала Зауре Ержанова, главный юрист КазМУНО, которая считает опубликованную информацию некорректной и преждевременной в связи с отсутствием судебных актов, вступивших в законную силу.
"Распространяемая информация МОН РК для нас стала неожиданностью, так как, МОН-ом РК в отношении Университета не было инициировано заявлений в судебные органы. Напротив, Университет зафиксировал ряд нарушений со стороны КОКСОН в части процессуальных норм действующего Законодательства РК (Предпринимательского Кодекса РК, Кодекса РК об административных правонарушениях) в ходе проведенной проверки КОКСОН Университета в 2020 году, в связи с чем, вузом были поданы жалобы в специализированные межрайонные административные суды городов Нур-Султана и Алматы. В настоящее время судебные разбирательства продолжаются, судебные акты в окончательной форме не вынесены и не вступили в законную силу. Соответственно, комментарий председателя КОКСОН МОН РК Гульзат Кобеновой о лишении университета генеральной лицензии является преждевременной, некорректной и не соответствует действительности", - сказала Ержанова.
По ее словам, в ходе проверки Университет предоставил КОКСОН РК все подтверждающие документы и доказательства на соответствие квалификационным требованиям предъявляемых к образовательной деятельности.
"Но по неизвестным университету причинам они не были рассмотрены объективно и приняты во внимание комиссией во главе с экспертом Ермановой Г.К. Например, МОН РК выставил одним из вменяемых нарушений, что университет не имеет собственного здания, тогда как согласно справке с официального портала egov.kz, право собственности на главный корпус университета зарегистрирован за КазМУНО. В части замечаний по организации учебного процесса, при их вынесении не были приняты во внимание особенности медицинского образования и приказы МЗ РК по привлечению наставников и преподавателей для слушателей резидентуры", - продолжила юрист.
Она сообщила, что университет привлек независимого эксперта в области административного права, являющегося одним из разработчиков Кодекса РК "Об административных нарушениях", доктора юридических наук, профессора".
"В то время как в стране имеется нехватка врачей и среднего медперсонала, МОН РК закрывает ВУЗ с 58-летней историей существования. Университет намерен добиться объективного и всестороннего рассмотрения и вынесения законного справедливого решения", - заключила Зауре Ержанова.