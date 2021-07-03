Медицинский университет прекратил свою деятельность в Алматы

Общество
Екатерина Елисеева
Фото из источника
В Алматы Казахский медицинский университет непрерывного образования прекратил свою деятельность, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК. 

По данным пресс-службы министерства, cтуденты Казахского медицинского университета непрерывного образования переведены в другие медицинские вузы. Перевод осуществлялся последние два месяца, и теперь выпускники смогут продолжить обучение и при условии освоения программы получить дипломы о высшем образовании.

"В КазМУНО обучались около 3 500 человек. Большинство студентов перевелось в медицинские вузы города Алматы.
Некоторые продолжили обучение в медицинских вузах Нур-Султана, Караганды, Семея, Актобе, Шымкента и Туркестана. В ходе перевода принимающим вузам пришлось устранять нарушения, которые были допущены КазМУНО при приеме студентов и оценке результатов обучения. В личных делах 111 студентов, которые перевелись, отсутствовали требуемые аттестаты и приложения к ним. У некоторых студентов не было сертификатов ЕНТ", – сообщила заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гульжан Джарасова.

Кроме того, при переводе студентов КазМУНО в другие вузы выяснилось, что некоторые магистранты обучались без прохождения пререквизитов. Более того, отдельные студенты при зачислении не сдавали некоторые элементы обязательного тестирования.

Также студенты выпускных курсов КазМУНО не изучали обязательные дисциплины госстандарта в полном объеме. Ряд базовых дисциплин вовсе не освоен. К примеру, студенты, которые обучались по сокращенной программе «Фармация», вместо положенных 120 кредитов изучили только 78.

"Эти и другие нарушения, допущенные КазМУНО, сдерживали процесс перевода студентов в другие медицинские вузы. На сегодняшний день эти вопросы решены, обучающиеся продолжили обучение в других университетах.
Принимающие вузы предоставили обучающимся возможность освоения академической разницы. Также они помогают студентам восстановить недостающие документы, восполнить пробелы в обучении и своевременно завершить текущий учебный год", – отметила Гульжан Джарасова.

Напомним, в апреле этого года в законную силу вступило решение суда о лишении генеральной лицензии Казахского медицинского университета непрерывного образования.

