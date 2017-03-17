По мнению главы ведомства, его удивляет позиция отечественных СМИ в освещении вопросов, связанных с использованием государственного языка.

– Министерство образования и науки дало исчерпывающий комментарий. Они усилили роль государственного языка при сдаче экзаменов. На данный момент МОН разделило ЕНТ на две части: выпускные экзамены в школах и вступительные экзамены в вузах. На выпускных казахский язык остался и будет влиять на аттестат. Статус государственного языка еще больше возрастет, – сообщил министр.

В доказательство, анализируя информационный контент уходящей недели, Даурен Абаев выделил заявление алматинца Вячеслава Попова, который на своей странице в Facebook сообщил о намерении выучить казахский язык за полгода.

– Я буду отслеживать его успехи. Меня, как министра информации и коммуникаций, удивляют факты, когда пробелы в знании казахского языка активно обсуждаются, а самостоятельный порыв наших граждан остается незамеченным, – отметил глава ведомства.

Другая тема разговора с министром – вопросы гражданской авиации. Безопасность полетов стала главной темой недели. Поэтому неудивительно, что Даурен Абаев в рамках проекта «Открытый диалог» подробно прокомментировал эту ситуацию.

– Сейчас идут служебные расследования, по результатам которых средствам массовой информации будет предоставлена исчерпывающая информация, – отметил Даурен Абаев. – Государство пристальное внимание уделяет безопасности, в том числе на международных и внутренних авиалиниях. Существует целая программа безопасности полетов в гражданской авиации. Правительство и Комитет гражданской авиации тесно работают с ИКАО (Международная организация гражданской авиации). Все необходимые инструкции и все необходимые предписания этой организации Казахстан выполняет.

Также Даурен Абаев сообщил, что в течение года в Казахстане будут открыты два спецЦОНа.

– В спецЦОНах мы уже выдали порядка 700 тысяч водительских удостоверений, оказали около 3,5 миллиона государственных услуг. Мы все автоматизировали, сейчас такие учреждения работают в 12 городах, – сказал министр.

Разговор коснулся и запуска нового телеканала «Ел Арна», который состоится 27 марта.

– Телеканал будет вещать нон-стоп, показывая только казахстанские художественные и документальные фильмы. Это позволит вывести на экран кино, которому сейчас сложно найти место в сетке наших телеканалов, – отметил Даурен Абаев.

Что касается одного из главных медийных событий недели – вручения телевизионной премии «Тумар», министр отметил, что оно призвано оценить успехи отечественных СМИ и вдохновить журналистов на реализацию новых творческих проектов.

– Независимое жюри определило лучших в казахстанской телевизионной журналистике, – сказал Даурен Абаев.