Медийное поле: оценки и предпочтения Свежий выпуск 631 Николай СЕРГЕЕВ

На эти и многие другие вопросы ответы были получены в ходе комплексного социологического исследования, которое по заказу АО «РГ «Казахстанская правда» накануне 95-летия издания провел Исследовательский институт «Общественное мнение».

Сразу же отметим, что исследование получилось объемным: в его рамках были опрошены как рядовые граждане от 18 лет и старше во всех регионах республики, так и эксперты. Кроме того, помимо анкетирования, сотрудники института изучили читательские предпочтения путем беседы с членами шести фокус-групп в Астане, Костанае, Уральске, Шымкенте и Усть-Каменогорске. Еще одна часть работы была связана с проведением глубинных интервью в рамках холл-тестов.

Количество респондентов, принявших участие непосредственно в опросе, – 2 015 человек. При этом по уровню образования структура исследования оказалась более-менее пропорциональной: доля опрошенных со средним образованием составила 24,6%, со средним специальным – 33,3%, незаконченным высшим и высшим – 38,9%.

Среди опрошенных 14,4% – представители бюджетной сферы, 6,6% – чиновники, 6,6% – сотрудники частных социальных учреждений, 5,1% заняты в сельском хозяйстве, 5,7% – в промышленности. 17,1% респондентов представлены пенсионерами, 17,7% – безработными и домохозяйками.





На втором месте

В последние годы в связи с резким скачком в развитии электронных СМИ и повышением доступа граждан к Всемирной сети все чаще стали высказываться мнения о том, что время бумажных газет и журналов безвозвратно прошло, и уже через пару десятилетий они канут в Лету, уступив место интернет-изданиям. Но так ли это на самом деле?

Судя по результатам проведенного исследования, печатные СМИ в Казахстане, действительно, находятся на втором плане. Но именно – на втором, а не на третьем или четвертом. Наиболее популярным средством массовой информации, посредством которого казах­станцы узнают о политических и экономических событиях, оказалось телевидение. Данный вариант ответа выбрали 75,8% респондентов.

А вот вторыми по популярности признаются все же печатные издания – 35,8%.

Интернет при этом не только не превалирует, но и заметно отстает по популярности от газет и журналов – этот вариант ответа выбрали 28,5% рес­пондентов – на 7,3% меньше печатных СМИ. На долю радио пришлось 11,6%.

Конечно, время не стоит на месте. И чем большее число граждан будет иметь в будущем доступ к Интернету, тем выше окажется количество тех, кто отдает предпочтение знакомству с новостями во Всемирной паутине. Есть и другой аспект – ментальность. Для представителей старшего поколения более привычна именно бумажная версия (газету можно не спеша почитать в любое удобное время, здесь больше аналитики, да и восприятие текста совсем иное, нежели с монитора компьютера или гаджета).

Но вот стремительную молодежь больше устраивает все же Глобальная сеть. И этот факт также получил отражение в ходе социсследования. В категории респондентов от 18 до 29 лет Интернет как основное СМИ для получения информации о политических и экономических событиях в стране и мире выбрали 45% опрошенных, в возрасте от 30 до 45 лет – 29,8%, от 45 до 60 и от 60 и старше – 19 и 11,5% соответственно.

Само собой, респонденты более молодого возраста взрослеют, и уже в обозримом будущем именно они станут основными получателями информационных продуктов. Вывод напрашивается сам собой: тем изданиям, которые и в дальнейшем хотят иметь весомую читательскую аудиторию, нужно уже сейчас всерьез озаботиться продвижением интернет-версии своих газет и журналов.

К слову, это касается не только газет и журналов. Судя по результатам социсследования, в будущем Интернету будет проигрывать и телевидение. Молодежи больше по душе YouTube и его всевозможные аналоги: любую программу, концерт или фильм можно, не «заморачиваясь» на привязку к конкретному времени эфира, посмотреть в любой удобный момент – кто-нибудь да выложит!

О том, что изменения в предпочтениях между способами получения информации будут со временем меняться, подтверждает и опыт других государств, в том числе России, где аналогичный сегодняшнему уровень популярности печатных изданий наблюдался в 1991 году.

По данным ВЦИОМ, в начале 90-х годов этот источник информации занимал второе место после телевидения и составлял 31%. Ныне ситуация в РФ иная: из газет узнают новости 7% опрошенных. В то же время, хотя вторым после телевидения СМИ назван Интернет, процент­ное соотношение выбравших соответствующие масс-медиа респондентов приблизительно совпало с результатами опроса казахстанского населения. Из Сети предпочитают узнавать новости 23% опрошенных, по ТВ – 60%.





Поистине народная

Одним из значимых аспектов социсследования стало изучение интереса казахстанцев к политическим и экономическим новостям. И эти результаты не могут не радовать.

Как выяснилось, среди опрошенных не интересуются политикой и экономикой лишь 13,2% респондентов (в разбивке по возрастам: среди тех, кто находится в категории 18–29 лет, не интересуются политическими и экономическими новостями 19,4%, 30–45 лет – 11,7%, 45–60 лет – 11,5%, 60 и старше – только 7,5%).

Что же касается конкретных тем, то здесь предпочтения распределились следующим образом. Наибольшей по­пулярностью пользуются новости политики (55,6%), вести из регионов (46,7%), заметки по экономической тематике (40,8%), мировые новости (37,1%), статьи о культуре, истории страны (31%), материа­лы о простых людях (24,8%), спортивные события (20,3%).

Второстепенные по значимости для респондентов материалы представлены законами и указами (16,1%), статьями о крупных преступлениях (15,5%), деловыми новостями или публикациями о развитии компаний (13,3%), аналитикой в области политики (12,6%), экономической аналитикой (10,5%).

Все эти темы в том или ином соотношении присутствуют в большинстве изданий, выходящих в Казахстане. Но какое же СМИ общественно-политического характера все-таки наиболее популярно у читателей? Как выяснилось в ходе социсследования, русскоязычной газетой номер один в рес­публике опрошенные считают «Казахстанскую правду».

Интересными оказались данные и о том, каков портрет современного читателя газеты. Судя по результатам, «Казахстанскую правду» читают 36,8% людей с незаконченным средним образованием (скорее всего, среди них значительное количество пенсионеров), 5,6% – со средним, 9,6% – со средним специальным, 8,6% – с незаконченным высшим, среди которых есть и студенты, 25,9% – с высшим образованием.

Что интересно, людей с невысоким уровнем образования больше других интересуют региональные новости, а вот с высшим – мировые.



Аудитория и имидж

Среди основных причин, почему респонденты читают «Казахстанскую правду», отмечены прежде всего такие ответы: пуб­ликация интересных новостей (40,8%), полнота публикуемой информации (12,8%), потребность в новостях о событиях в стране и мире (8,0%).

Наиболее высокую оценку материалы «Казправды» получили по такой характеристике, как язык изложения и стилистика, – на «отлично» качество публикаций по данному критерию оценили 40% респондентов. Такую же оценку 33,2% опрошенных поставили и в той графе, где предлагалось проанализировать общее впечатление от газеты. И наконец, 32,4% участников опроса самый высокий балл выставили за оперативность подачи информации.

Что касается профессионального уровня журналистов издания, то, по мнению 55,3% опрошенных, казправдинцев отличает образованность, высокая эрудиция и широкий кругозор. 53,9% респондентов отметили хорошее владение языковыми, публицистическими средствами. Аналитические способности и опыт творческих работников «Казправды» очень высоко оценивают 50% участников социсследования.

Пожалуй, один из самых значимых факторов оценки любого издания – степень доверия к его публикациям. Ведь не секрет, что в погоне за читателем некоторые СМИ не гнушаются использовать самые грязные приемы, среди которых не последнее место занимают и «утки». Да, на сенсации человек падок. Но обманывать и обманываться вечно нельзя. И, как правило, век значительного числа представителей «желтой прессы» недолог. Ну а что же «Казправда»?

На вопрос о том, доверяете ли вы «Казахстанской правде», положительно ответили 50% респондентов. Скорее, доверяют изданию, чем не доверяют, – 35,7% опрошенных. То есть в общей сложности доверием газета пользуется у 85,7% участников опроса. И в этом нет ничего удивительного, поскольку издание, действительно, публикует на своих страницах только проверенную информацию, не гонясь за сию­минутной сенсационностью.

В рамках опроса участникам было предложено также ответить на вопрос: какие изменения они хотели бы видеть в «Казправде»? Среди значимых ответов можно выделить следующие: требуется больше экономических материалов – 37,5%, больше деловых новостей и статей о компаниях – 30,7%, важно повышение качества публикуемых материалов – 28,9%. Кроме того, 14,1% респондентов считает, что изданию необходимо «увеличить соотношение пропаганды и публицистики в пользу последней».

Предложения о необходимости изменения дизайна высказали 7% опрошенных, еще 5% ратуют за появление новых рубрик. Полагают, что ничего в газете менять не нужно 3,7% респондентов.



На просторах Интернета

Проведенный институтом «Общественное мнение» опрос выявил еще одну интересную особенность сегодняшней реальности: несмотря на то, что в республике самыми быстрыми темпами идут процессы в сфере коммуникаций, число людей, не спешащих воспользоваться благами Всемирной сети, еще очень велико. Во всяком случае доля респондентов, которые заявили, что вообще не пользуются Интернетом, составила 48,5%.

Среди оставшихся 51,5% часто пользуются Глобальной сетью 33,7% опрошенных. Из них «живет» в Сети – 5,8%, заходят в Интернет несколько раз в день – 19,8%, раз в день – 8,1%. Несколько раз в неделю пользуются услугами Всемирной паутины 7,9%, раз в неделю – 4,7% опрошенных, несколько раз в месяц – 3,5%, реже одного раза в месяц – 1,7% респондентов.

Но тут опять же надо сделать разбивку по возрастным группам. Среди молодых ответ «я не пользуюсь Интернетом» прозвучал лишь в 20,3% случаев.

Немаловажно и то, каким образом казахстанцы выходят в Интернет. Наиболее распространенное средство, как выяснилось в ходе опроса, – персональный компьютер (этот вариант отмечен 735 из 1 038 респондентов, которые пользуются Интернетом), затем идет мобильный телефон – 45,3%.

Впрочем, само по себе пользование Интернетом еще ничего не значит: кто-то заходит пообщаться в социальных сетях, кто-то – посмотреть картинки или фото, кто-то – насладиться картинкой или киноновинкой. Что же касается чтения новостей, то, как выяснилось в ходе социсследования, в основном респонденты пытаются найти конкретную информацию посредством поисковых систем (471 респондент из 1 038 пользующихся Интернетом).

186 человек знакомятся с новостями через социальные сети, в то время как 300 респондентов вообще не читают и не смотрят новости в Интернете. Вариант ответа «через сайт конкретного информационного агентства» выбран 113 респондентами, смотрят ТВ-передачи онлайн 60 респондентов, читают новости на сайте конкретной газеты лишь 43 респондента.

Агрегаторы новостей и вовсе не пользуются популярностью среди населения: этот вариант выбрали меньше 1% всех респондентов – пользователей Интернета.

Если говорить конкретно о сайте «Казахстанской правды», то большинство респондентов оценили портал издания положительно, в ответах преобладает оценка «хорошо», а также «отлично». Наиболее высокие оценки присвоены по таким критериям, как «количество предлагаемых ресурсов и сервисов» и «новостная лента, ее дизайн и удобство использования».

При этом не совсем устраивают читателей спецпроект «Колонка обозревателя», а также раздел «Фоторепортаж». Еще одна важная задача, которую по результатам социсследования предстоит решить интернет-редакции, заключается в том, чтобы расширить присутствие электронного ресурса газеты в популярных социальных сетях.



Оценивают эксперты

Не намного разнятся от мнений рядовых читателей относительно «Казправды» и ее интернет-ресурса заключения, которые сделаны в ходе социсследования 57 экспертов. В их качестве выступили государственные служащие, ученые, общественные деятели, специалисты аналитических центров, журналисты, представители НПО.

Судя по расставленным ими баллам, «Казахстанская правда» намного опережает другие республиканские издания. За нее отдали голоса 47 человек (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа). Далее следуют газеты «Экс­пресс К» (27 человек), «Егемен Казахстан» (21), «Панорама» (13), «Деловая неделя» (12), «Новое поколение» (7 человек).

23 опрошенных эксперта стараются не пропускать ни одного номера газеты «Казахстанская правда». 14 человек читают ее один раз в неделю, 8 – два раза в неделю, 5 – по необходимости.

В газете наиболее популярными являются темы политики (18 человек), экономики (11), социума (9), культуры (8), панорама событий (6 человек). Большинство экспертов в той или иной степени удовлетворены содержанием «Казахстанской правды» (полностью – 22 человека, частично – 25). Скорее, не удовлетворены – 9 человек, и один эксперт затруднился ответить.

Наиболее высоко оценены такие параметры качества материалов, публикуемых в «Казахстанской правде», как актуальность и язык изложения, стилистика и оперативность подачи информации. У большинства респондентов сложилось положительное впечатление о газете: 27 экспертов назвали ее вполне современной, не отстающей от событий, работающей современными методами и для современного читателя, 22 согласны с этим отчасти.

Мотивы предпочтения газеты «Казахстанская правда» у ее читателей различны. Эксперты полагают, что чаще всего издание выбирают для знакомства с отечественным взглядом на события в стране, для ознакомления с новым законодательством, с кадровыми назначениями, с позицией власти на события в стране и в мире.

Что касается интернет-издания «Казахстанской правды», то, как выяснилось, наиболее удобен и востребован читателями PDF-формат, доступный на официальном сайте. 7 экспертов предпочитают мобильное приложение газеты, а для 6 подходят все варианты.

Высказаны были и замечания. В частности, отдельные экс­перты предложили улучшить качество дизайна, расширить число обозревателей, наладить обратную связь с читателем, создать отдельный раздел для молодежи.

Что ж, все предложения и замечания, прозвучавшие в ходе социологического исследования, редакцией обязательно будут учтены в работе по дальнейшему совершенствованию газеты и электронного ресурса.



