Медный проект Свежий выпуск 735 Динара ЮСУПОВА

Как отмечается в сообщении пресс-службы KAZ Minerals, предприятие сможет перерабатывать медный концентрат с месторождений Бозшаколь и Актогай. Решение о строительстве медеплавильного завода по завершении исследования может быть принято только по результатам дальнейшей технико-экономической оценки, а также будет зависеть от доступности необходимого финансирования.

Китайский партнер базируется в провинции Ганьсу. Его основные акционеры – CITIC Group и региональная администрация провинции.



