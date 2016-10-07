​Медный прорыв

Комментируя это далеко не рядовое событие в ходе своего визита в Павлодарскую область, Президент Нурсултан Назарбаев сказал:

– Гигантское предприятие вводится на радость всем казахстанцам. В степи появились огромное производство и поселок. Здесь люди будут жить и работать. А самое главное, когда мощность производства наберет силу, мы получим 30 миллионов тонн медной руды! Предприятие обеспечило работой две с половиной тысячи человек. Это – большое счас­тье и радость для всех нас. Я рад, что присутствую при пуске этого завода, в появлении которого принимал непосредственное участие, и желаю вам счастья и успехов.

…Эти слова Главы государства потонули в бурных овациях общественности региона. Так люди оценили конкретное воплощение инвестиционных программ Нурсултана Назарбаева, несмотря на нелегкую ситуацию в экономике рес­публики из-за мировой нестабильности.

Чтобы еще раз подчерк­нуть значимость Бозшакольского ГОКа, сделаю экскурс в недалекое прошлое. Само одноименное месторождение детально было открыто еще в 30-х годах прошлого века. Но лишь в 1961 году Государственный комитет запасов СССР утвердил перспективы Бозшакольского медно-молибденового мес­торождения в количестве 1 269,5 тыс. тонн меди, свыше 51 тонны золота, 35 тыс. тонн молибдена, 47 тыс. тонн мышьяка, 1,3 тыс. тонн сереб­ра. Тогда же было намечено строительство Бозшакольского горно-обогатительного комбината, которое началось в 1978 году. Но затем, в начале 90-х годов прошлого века, работы были приостановлены. В немалой степени, как рассказали специалис­ты, в советское время разработка месторождения Бозшаколь осложнялась большими объе­мами руды (так назы­ваемемой каолинизированной) с высоким содержанием глины и отсутствием высокоэффективных технологий, способных перерабатывать это сырье. А оно, точнее, так называемые «хвосты» (отходы обогащения полезных ископаемых, в которых содержание ценного компонента ниже, чем в исходном сырье), относится к высшему сорту материа­лов. Они, к слову, используются для производства кислотоупорного кирпича, керамики, шамотных изделий высшего класса.

…В последующие годы с развитием новых технологий освоение бозшакольских залежей стало возможным. Медный прорыв сделало ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» (оно входит в Группу компаний KAZ Minerals PLC), которое считается одним из ведущих производителей меди в Казахстане. В итоге в проект Карты индустриализации РК, рассчитанный на добычу и последующее обогащение медной руды, им было инвестировано порядка 2,2 млрд долларов США. Строительство Бозшаколя стартовало в 2012 году. По ходу монтажа оборудования на обогатительной фабрике были установлены крупнейшие в мире шаровые мельницы и вторая по величине мельница полусамоизмельчения с безредукторным приводом. Добыча руды на месторождении началась в мае 2015 года. А уже в декабре на обогатительной фабрике стартовали пусконаладочные работы, благодаря чему в феврале нынешнего года на Бозшаколе произвели первый медный концентрат. При этом, по новым данным, минеральные запасы месторождения составили около 1,17 млрд тонн руды, 4,2 млн тонн меди плюс 5,26 млн унций золота и 57 тыс. тонн молибдена.

Вкупе с уже действующей обогатительной фабрикой по переработке сульфидной руды Бозшакольский комплекс постепенно выйдет­ на объем производства 100 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте в год в первые десять лет. Но это еще не все. К концу текущего года на Бозшаколе планируется произвести 45–55 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте и 50–60 тыс. унций золота в эквиваленте слитков.

Немаловажен и такой факт. Расчетное количество работников Бозшаколя – 1 500 человек, то есть их производительность будет практически в 15 раз выше, чем на существующих в Казахстане медедобывающих предприятиях.

Комментируя пуск нового производства, председатель правления Группы KAZ Minerals Олег Новачук сказал:

– Я рад сообщить о старте новой обогатительной фабрики. Строительные работы на Бозшакольском ГОКе практически завершены, и сегодня мы сосредоточены на наращивании производства до проектных 100 тысячах тонн меди в катодном эквиваленте в год. Тем самым компания приближается к своей стратегической цели – стать долгосрочным производителем, который будет добывать 80% руды на крупномасштабных низкозатратных карьерах-рудниках открытого типа.

…Подведу черту. В рамках реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития страны на 2015–2019 годы на территории области завершено строительство Бозшакольского горно-обогатительного комбината. Мощность проекта, повторюсь, такова: добыча 30 млн тонн руды и производство медного концентрата до 100 тыс. тонн в катодном эквиваленте в год. С выходом предприятия на полную мощность оно будет выдавать ежедневно 20 вагонов медного концентрата.

Готовую продукцию планируется экспортировать в другие страны, в первую очередь в КНР. То есть предприятие станет одним из ведущих участников внешнеэкономической деятельности государства.