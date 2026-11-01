Медобъект особого значения

фото: пресс-служба облакимата

2027-й объявлен Главой государства Годом Всенародной большой стройки – и это новые возможности для строительной отрасли, демонстрирующей в регионе активную динамику.

Приведем для наглядности важную статистику: за 2023–2025 годы в области введено более 2 млн кв. м жилья. В 2025-м жилищные условия улучшили свыше 6,6 тыс. семей. В текущем году их будет уже порядка 6,8 тыс.

Продолжением этой работы станет развитие инженерной инфраструктуры. Среди приоритетных проектов – строи­тельство Кокшетауской ТЭЦ, модернизация коммунальных сетей, акцент делается на возобновляемые источники энергии.

Большая стройка – это и создание современных условий для жизни людей. Настоящим событием стало возведение многопрофильной областной больницы в Кокшетау на 630 коек. Новый медицинский комплекс, который объединит пять городских медорганизаций, примечателен тем, что это международный проект государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения.

К слову, в конце сентября строительную площадку посетила министр здравоохранения Акмарал Альназарова. Она назвала объект одним из крупнейших проектов ГЧП в отрасли за последние 15–20 лет и подчеркнула, что принципиально важно не только своевременно завершить строительство, но и обеспечить больницу новейшим оборудованием и квалифицированными специалистами.

Основной подрядчик объекта – ТОО «РенЭлл Кокшетау» – дочерняя строительная организация турецкой компании Saglik Yatirim A.S., которая, в свою очередь, является медицинским подразделением международного холдинга Rönesans Holding. Частный парт­нер взял на себя обязательства по привлечению финансирования, а также по оказанию сервисных услуг в течение пяти лет. Предполагается применение подходов, используемых в турецких клиниках: оказание медицинской помощи по принципу полного цикла. То есть пациент сможет пройти все этапы лечения в одном месте – от первичной консультации и диагностики до высокотехнологичной операции, включая при необходимости последующую реабилитацию.

До конца года строители планируют завершить 90% всех работ. А сдать объект в эксплуатацию предполагается согласно графику в конце апреля 2027-го.

Размах строительства будущей больницы в развивающемся микрорайоне Сарыарка впечатляет: общая площадь объекта – 111 тыс. кв. м. А сам комплекс со всеми служебными зданиями раскинулся на 17,5 га. На этой территории помимо основного здания построены крытый паркинг на 208 мест, вертолетная площадка, котельная, гаражи, патологоанатомическое помещение, хранилище, пункт дезинфекции карет скорой помощи.

Сегодня основная работа кипит уже внутри зданий: строители сосредоточены на отделке помещений. Одни специалисты заняты прокладкой инженерных коммуникаций, обустройством вентиляции, другие занимаются противопожарной системой и так далее. Постепенно коридоры и кабинеты начинают обретать законченный вид, превращаясь в современное медицинское учреждение, где уже скоро станут принимать пациентов.

Часть рабочих параллельно благо­устраивают прилегающую территорию. К слову, с первых дней строительства на площадке задействованы более двух тысяч человек: специалисты из Казахстана, Узбекистана, Турции, России и других стран. При этом весомый вклад в реализацию проекта внесли и продолжают вносить казахстанские компании: на условиях субподряда здесь работают более 30 отечественных подрядных организаций.

Медкомплекс состоит из двух шести­этажных лечебных корпусов, между которыми расположено трехэтажное здание консультативно-диагностического цент­ра. Здесь будут приемное отделение и поликлиника на 500 посещений в смену.

В лечебных корпусах разместятся онкологический, перинатальный, кардиологический, хирургический, операционный, дерматовенерологический блоки, а также центр амбулаторной хирургии на четыре малых операционных зала с пред- и постоперационными койками, дневной стационар на 63 койки, отделения реабилитации и трансфузиологии, в том числе кабинеты для хранения крови.

Откроется в стационаре и подразделение симуляционных технологий для улучшения качества практической подготовки специалистов среднего звена.

Особое место занимает техническое оснащение новой больницы. Медоборудование последнего поколения позволит ей конкурировать с крупнейшими клиниками республики. Здесь будут современные аппараты, включая три компьютерных томографа, МРТ мощностью 3 Тесла, три ангиографа, линейный ускоритель для лучевой терапии и другая техника. В ноябре планируют начать их поставку, установку и тестовый запуск.

Открытие медучреждения – это не только новые возможности для пациентов, но и потребность в квалифицированных кадрах, способных обеспечить высокий уровень медицинской помощи. В многопрофильной областной больнице будет создано около 1 500 рабочих мест, что больше на 30–50 ставок, чем в действующем стационаре. Подготовка медицинских кадров началась в регионе еще в прошлом году. Как только больница распахнет двери, сюда, как сказано выше, переедут пять медорганизаций Кокшетау, работающих в устаревших зданиях.

Что касается безопасности, на помощь придет современная технология RF ID (Radio Frequency IDentification), позволяющая следить за движением лекарственных препаратов, мониторить стерилизацию хирургических инструментов и многое другое.

Отметим, что сегодня обсуждается возможность изменения статуса новой больницы. Из межрегиональной, ориентированной на лечение пациентов Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, она может стать медучреждением республиканского значения. Это позволит не только расширить географию, но и создать условия для развития медицинского туризма.