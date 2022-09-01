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Медовар из Сырымбета
Жибек Жексембек, область Жетыcу

Александр Козлов, потомственный пчеловод, может часами рассказывать о пасеке и производстве меда.

Искусство медовара ему передалось от дедушки, открывшего внуку все секреты удивительного дела. Встретились же мы с пчеловодом в селе Сырымбет Ескельдинского района – на одном из предприятий по производству меда, где сегодня он и главный пасечник, и технолог, и советник в одном лице.

Под его началом две пасеки. А это ни много ни мало – 210 ульев. Размещены они на высоте свыше 1 700 метров над уровнем моря в Жонгарском Алатау. Именно здесь произрастают уникальные цветы, нектар которых и придает горному меду особый вкус и цвет.

А мед из Сырымбета начали продавать даже в Объединенных Арабских Эмиратах. Трехсотмиллионное население этого государства стало активным потребителем жетысуского меда, чем очень гордится простой пчеловод Александр Козлов.

– Представьте, на столе арабского шейха стоит мед, произведенный нашими пчелами, – не без гордости произносит он.

Рассказывая об особенностях работы медовара, Александр Александрович подчеркивает, что пасечник имеет дело с живым организмом. Если бы человек соз­дал такую систему, которую организовали пчелы, все люди жили бы просто идеально, считает он.

В каждом улье – своя инфраструктура: здесь есть детский сад, армия, разведка, охрана, рабочие. В мире пчел нет ничего лишнего и ненужного. Даже трутня выкидывают после исполнения им его миссии.

У пчелы очень короткая продолжительность жизни, не больше 35–40 дней. У нее изнашиваются крылышки. Человеку многому можно научиться у этих насекомых. Главное – трудолюбию.

Во время беседы Александр Александрович обходит ульи, открывает крышки, изучает, закрывает. Боясь показаться трусихой, и я хожу рядом, пытаясь не замечать жужжания пчел.

На пасеке нельзя делать резких движений, иначе могут запросто искусать. Поэтому фотографирую осторожно и быстро. Но профессиональное любопытство берет верх, и вместе с пчеловодом тоже заглядываю в улей. Но мой страх, по-моему, излишний. Трудягам не до меня. Они не отвлекаются. А Сан Саныч здесь точно свой, наверное, его считают членом одной из крупных пчелосемей.

Казалось бы, все хорошо. Работа идет, производство налажено. Но пасечника беспокоит только одно – хотелось бы, чтобы начатое дело не стопорилось, а развивалось. Открытие такого производства в глубинке – возможность повышения качества жизни для населения. Не каждый бизнесмен приезжает и открывает свое дело в ауле. Поэтому в регионе каждый инвестор на вес золота. А такой, кто готов вкладываться не только в свое дело, но и помогать односельчанам, необходим как воздух. К слову, в капитальный ремонт здания медоваренного завода предпринимателем вложено 100 млн тенге.

– Мы очень радовались, когда наконец отремонтировали старое заброшенное здание, некогда принадлежавшее геологоразведочной партии, благоустроили его, дали работу людям. Любо-дорого посмотреть, – говорит Александр Александрович, – Главное, чтобы производство не закрылось.

Сомнения пчеловода можно понять. Предприятие не может решить вопрос экспорта своей продукции в Китай. Во-первых, начало его деятельности совпало с пандемией, граница с КНР тогда закрылась.

Во-вторых, у КНР высокие требования к поставщикам меда. Для его доставки из Сырымбета и включения производителя в число экспортеров необходим приезд китайских экспертов. Они должны изучить весь технологический процесс, продукт, про­анализировать ход производства. Именно в решении этого вопроса нужна помощь Министерства сельского хозяйства.

Все документы со стороны предпринимателя уже оформ­лены.

Усложняет ситуацию и отсутствие в стране качественных лабораторий по оценке медовой продукции. Проверить ее состав и уникальность можно только за границей.

Свои надежды пчеловод связывает не только с полуторамиллиардным рынком Китая, трехсотмиллионным населением ОАЭ, но и с другими потенциальными покупателями чистого природного меда.

Кстати, в прошлом году в области Жетысу было получено 280 тонн меда. Всем пчеловодам местный бюджет оказал необходимую поддержку.

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