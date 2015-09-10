Медовый промысел становится экспортоориентированным

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Игорь РУКАВИЦЫН, вице-президент Национального союза пчеловодов Казахстана «Бал-Ара», Усть-Каменогорск
В мире спрос на мед всегда превышал предложение. В развитых странах каждый житель в среднем за год потребляет 1 кг. У американцев на столе постоянно присутствуют медовые напитки, орешки, сухие завтраки с добавками продукции пчеловодства. А вот казахстанцы, как свидетельствует статистика, в год потребляют 36 кг сахара и всего 50 г меда.
Алтайский мед по биологической ценности значительно превосходит мед из Юго-Восточной Азии и Южной Америки. Его относят к так называемым северным сортам, которые отличаются высоким содержанием белков, выраженным ароматом и значительно превосходят по биологической ценности южные. Сейчас к нему большой интерес в Китае. Пройдет какое-то время, и у нас будут забирать практически весь урожай, самим не хватит.
Сегодня наши возможности, безусловно, увеличиваются. Чего не было, скажем, в 2013 году, когда мы принимали участие в работе Международного конгресса пчеловодов. Тогда покупательский интерес к алтайскому меду в значительной степени проявили немцы, итальянцы, французы. Но при имевшемся на тот момент соотношении курса тенге к доллару и евро нам невыгодно было его им продавать.
Бесспорно, в кризис заниматься производством особенно выгодно казахстанцам. Пасека в 100 пчелосемей окупается в первый же год, в 150 – еще быстрее.
Семейный бизнес в сфере пчеловодства – социально важный, особенно в сельской местности. В настоящее время порядка 20 тыс. самозанятого населения на востоке страны зарабатывают медовым промыслом себе на жизнь. За последние 3–4 года количество пчелосемей в регио­не выросло почти втрое.

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