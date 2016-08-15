Общество
Медпоезд "Денсаулык" завершил свой ежегодный рейс
Талгат Исенов
Консультативно-диагностический поезд "Денсаулык" завершил свой ежегодный рейс, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Сообщается, что в период с 11 июня по 13 августа врачами поезда были осмотрены жители 46 станций Восточно-Казахстанской, Алматинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областей. За 63 дня обследованы 9 609 жителей, в том числе 1 696 детей. Общее количество врачебных посещений составило 96 211. Были проведены 60 489 диагностических процедур (14 093 ультразвуковых исследования внутренних органов, 271 спирография, 3 753 эхоэнцефалографии и ультразвуковые допплерографии головного мозга, 4 783 электрокардиографии, 2 953 измерения внутриглазного давления, 3 276 рентгенологических исследования, 1 219 эндоскопий, 30 141 клинико-биохимический анализ), 340 малых амбулаторных операций. Маммологом осмотрены 1 963 женщины. Стоматологическая помощь оказана 2 884 жителям.

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Ежегодно с 2010 года в целях оказания медицинских консультативно-диагностических услуг жителям отдаленных населенных пунктов курсируют поезда "Саламатты Қазақстан", "Денсаулық" и "Жәрдем", оборудованные необходимой медицинской диагностической аппаратурой.

Медики всех трех поездов в 2016 году осмотрели жителей 154 станций 13 областей республики, всего обследовано 35 520 человек, в том числе детей – 5 422.

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