​Медпоезд набирает ход

В прошедшие выходные поезд сделал остановку в удаленном поселке Шубарколь Нуринского района, где расположен один из крупнейших угольных разрезов АО «Шубарколь комир».

В общей сложности медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» должен сделать остановки в 19 пристанционных населенных пунктах. Поликлиника на колесах оборудована необходимой диагностической аппаратурой и укомплектована высоко­квалифицированными кад­рами более 18 врачебных специальностей.

С начала движения по маршруту в кабинетах и лабораториях специализированного состава побывали 232 пациента, из которых 115 детей. Статистика ведется с первого часа работы медиков в дороге. Ими проведены около 3 тыс. диагностических процедур, в результате выявлено 171 заболевание. Пациенты получили рекомендации и направления на лечение.