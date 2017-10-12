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​Медпомощь прибыла по рельсам
Вадим Макаров

С пятого октября врачи начали вести прием населения Жамбылской области на станции Абаил. Согласно графику движения медицинский поезд «Денсаулық» пробудет в регионе 35 дней. В течение этого времени услугами врачей могут воспользоваться жители 21 железнодорожной станции и разъездов, начиная с Абаила и заканчивая Анрахаем.

Как и в других регионах, где успели побывать медицинские поезда «Саламатты Қазақстан» и «Денсаулық», до 16 ноября пациентам населенных пунктов доступны бесплатные обследования на наличие заболеваний, диагностика и первая помощь, профессиональные консультации узких специалис­тов, а при необходимости они получат направления на лечение в ближайшие медицинские центры. При посещении врачей медицинского поезда при себе необходимо иметь удостоверение личности.

Восемь вагонов медпоезда оснащены всем необходимым оборудованием и обеспечены условиями для проведения полного цикла обследований, амбулаторных операций, услуг процедурного кабинета, лаборатории и кабинетов диагностики. Медицинские бригады состоят из врачей первой и высшей категорий – это терапевт, педиатр, невропатолог, окулист, ЛОР, гинеколог, хирург, уролог и стоматолог.

Поезд «Денсаулық» начал свою работу 21 апреля 2017 года со станции Туруш Мангистауской области, на пути поезд посетит железнодорожные станции западных и южных регионов Казахстана, после чего завершит свою работу 21 декабря в Алматинской области. Режим работы бригады врачей медпоезда на станциях – с 9.00 до 18.00 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов. Врачи работают без выходных, все услуги оказываются бесплатно. В летний период на станциях во время работы медицинского поезда для детей организована работа детских площадок и аттракционов.

Реализация проекта осуществляется Фондом социальных проектов АО «НК «ҚТЖ», Фондом развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust, АО «Казпочта», Министерством здравоохранения, Министерством внутренних дел при поддержке региональных органов управления. Маршруты следования медицинских поездов, фото- и видеоматериалы смотрите на сайте www.medpoezd.kz. За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам: 8 (7172) 76-98-56, 76-90-19, +7-701-526-30-50, e-mail: media@askredpoint.com.

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