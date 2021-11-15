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Медсестра акмолинской колонии, ветеран афганской войны, награждена орденом «Звезды Демократической Республики Афганистан» I степени
В учреждении ЕЦ-166/4 ДУИС по Акмолинской области торжественно поздравили Елену Бирюкову, ветерана войны в Афганистане 1979-1989 гг.

Российским представительством Омской городской общественной организацией объединения воинов-интернационалистов Елене Васильевне вручен орден «Звезды Демократической Республики Афганистан» I степени.

Награда нашла своего героя – орден задержался в дороге, Елена должна была получить его еще к 30-летию вывода войск из Афганистана. В условиях ограничений, не прекращающихся второй год, поздравить ветерана представилась возможность только сейчас.

Елена Васильевна с августа 2014 года работает в учреждении ЕЦ-166/4 медицинской сестрой. В июле 1986 года добровольцем поехала работать в инфекционный госпиталь приемного диагностического отделения города Кабул в составе ограниченного контингента советских войск в Республике Афганистан. Сложно сказать, что представляли себе молодые девушки-медсестры, когда добровольно ехали на войну.

Елена не любит говорить об этом: «Да, было не просто, днем и ночью работали с раненными, помогали на операциях, возвращали наших ребят в строй», - вспоминает боевая медсестра Бирюкова.

Поблагодарив за оказанное внимание, по просьбе молодых коллег, Елена поделилась воспоминаниями о тех днях, в зале на несколько минут воцарилась тишина, кто то из молодежи, работая с этой женщиной бок о бок, впервые слышал об ее участии в афганской войне.

«Мы отдаем дань глубокого уважения солдатам, сержантам, офицерам, тем, кто проявил отвагу, мужество и высокий патриотизм, кто исполнил свой воинский и гражданский долг перед Родиной, - завершая торжественное мероприятие, сказал Женис Ибраев, заместитель начальника колонии, - выражая сердечную благодарность воинам интернационалистам, ветеранам военных действий, выполнявшим миротворческую миссию на территории других государств, желаем крепкого здоровья, мира, уверенности в завтрашнем дне, удачи и благополучия!".




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