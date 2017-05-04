​Медстрахование без страха и упрека

Поправки палате представил министр здравоохранения Елжан Биртанов. По его словам, причина, по которой государство пошло на снижение взносов, – сложная экономическая ситуация в стране. Если поправки Парламентом будут поддержаны, а причин не поддержать нет, то будет снижен размер ставки взносов государства, размер ставки отчислений работодателей, также будет зафиксирована ставка взносов индивидуальных предпринимателей и изменен объект отчисления для ИП с одной минимальной зарплаты до двух минимальных зарплат.
– Данное предложение правительством поддержано и согласовано с Главой государства, – подчеркнул глава минздрава.
Таким образом, взносы государства на ОСМС, подлежащие уплате в фонд, предлагается установить с 1 января 2017 года в размере 3,75%, отчисления работодателей на ОСМС – в размере 1% с 1 июля 2017 года, а с 1 января 2018 года – 1,5%. Взносы самостоятельно занятого населения составят 5% от двух минимальных заработных плат.
Но и это еще не все. Расширяются категории лиц, за которых взносы будет уплачивать государство. Это неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, неработающие оралманы, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РК, лица, завершившие обучение по очной форме обучения в организациях среднего технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, а также послевузовского образования. Делается это для обеспечения принципа доступности медпомощи и всеобщего охвата медстрахованием.
Дополняется и перечень плательщиков взносов в ФОСМС: самостоятельно занятые и граждане Казахстана, выехавшие за пределы республики, за исключением выехавших на ПМЖ. Ставка взносов этих категорий лиц составляет 5% от одной минимальной заработной платы.
Кроме того, решает законопроект и системные вопросы. Предлагается определить фонд в качестве единого плательщика. Также в пакете ОСМС предусмотрено оказание экстренной стационарной помощи застрахованным. Предусмотрены поправки, призванные обеспечить финансовую устойчивость фонда и сохранность его активов.
К слову, законопроект рассматривался на 9 заседаниях рабочей группы Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса. И, как признал Елжан Биртанов, качество документа значительно улучшилось.
– За это разрешите выразить благодарность депутатам, – сказал министр.
Между тем у народных избранников все же остались вопросы. Так, депутат Куралай Каракен поинтересовалась, каков будет статус в системе медстрахования одинокой женщины, воспитывающей, например, четверых детей.
– Есть ли у такой женщины возможность попасть в список льготных категорий как многодетной матери? – спросила депутат.
Елжан Биртанов признал – данная категория действительно не входит в список тех лиц, за которых осуществляет взносы государство. Для этих лиц предусмотрены другие возможности. Если женщина имеет 4–5 детей и при этом не работает, она имеет право зарегистрироваться в качестве безработной. В этом случае взносы за нее будет осуществлять государство.
– Это касается всех неработающих граждан, они имеют такую возможность, – уточнил глава Минздрава.
Вопрос депутата Натальи Жумадильдаевой актуален для тех, кто работает в нескольких местах одновременно. Как будут эти граждане выплачивать взносы в ФОСМС, если они работают на двух и более работах? На этот вопрос ответила председатель правления ФОСМС Елена Бахмутова. По ее словам, отчисления взносов в фонд будут производиться со всех мест работы.
Елена Бахмутова, отвечая на вопрос депутата Анар Жаилгановой, касающегося инвестирования средств фонда, рисков и гарантий возврата, рассказала о том, что резервные средства ФОСМС планируется инвестировать по семи финансовым инструментам. При этом она уточнила, что размер резерва не будет превышать 3% от годовых активов фонда.
– Это высокорейтинговые ценные бумаги, а также счета в Национальном банке. Что касается возвратности средств, то, учитывая качество этих финансовых инструментов, вопрос об этом даже не стоит. Уровень риска низкий, – утверждает Елена Бахмутова.
Поднимали депутаты и вопрос готовности информационной базы данных системы медстрахования. Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что внедрение информационной системы медстрахования является одним из ключевых моментов в процессе внедрения медстрахования.
– Внедрение информационной системы – это прямой контакт с населением. Надо откровенно сегодня сказать, что внедрение информационной системы медстрахования еще не завершено. Так или нет? – обратился спикер к главе Минздрава Елжану Биртанову.
Министр подтвердил, что работа еще не завершена. А внедрение медстрахования не за горами. Депутаты настоятельно рекомендовали Министерству здравоохранения не повторять ошибок, допущенных при внедрении временной регистрации.
Было отмечено, что население должно быть готово к внедрению новой системы, а для этого все уполномоченные органы – «Правительство для граждан» вместе с фондом и местными исполнительными органами власти – должны организовать работу, чтобы уже к осени все списки прикрепленных к медучреждениям граждан были готовы.
– Если к осени система будет готова, вы будете иметь возможность ее апробировать. Но если вы растянете организационный процесс до 1 января 2018 года, тогда это может грозить очередями теперь уже в поликлиниках и, конечно, недовольством наших граждан, – предостерег спикер Мажилиса.
Вчера палата одобрила во втором чтении разработанные депутатами законодательные поправки в Закон «О дорожном движении». Парламентариями предлагается, в частности, исключить норму о запрете пассажирам покидать транспортное средство в случае остановки сотрудником органов внутренних дел без его разрешения. Исключается также норма, запрещающая водителям стоянку на дорогах и улицах населенных пунктов, кроме специально отведенных для этого мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками и указателями, ввиду отсутствия соответствующей инфраструктуры.
В ходе обсуждения внесены поправки, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. В частности, установлен единый срок лишения права управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения и за невыполнение законного требования о прохождении освидетельствования на состояние опьянения. Согласно депутатским поправкам, снижается размер административного штрафа за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Нанесенные на кузов транспортного средства аэрографические трехмерные рисунки не будут являться основанием для запрета на его эксплуатацию. В соответствии с депутатскими поправками устанавливается норма о праве водителя проводить фото- и видеосъемку в случае, если транспортное средство остановлено должностным лицом, обладающим правом проверки документов водителя.
По депутатской инициативе исключается запрет на перевозку пассажиров в ночное время – с 23 часов до 6 часов утра – посредством нерегулярных перевозок автобусами и микроавтобусами. Депутаты также внесли поправки, в соответствии с которыми право управления транспортным средством, утраченное в связи с истечением установленного срока действия водительского удостоверения, восстанавливается при условии прохождения повторного медицинского осмотра и без обязательной сдачи экзамена для проверки знания Правил дорожного движения.
И вчера же «добро» депутатов получил и ратификационный законопроект – Протокол о продлении срока действия Соглашения о реализации в 2015–2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха». По информации министра финансов Бахыта Султанова, пилотный проект предусматривает маркировку меховых изделий, импортированных из третьих стран и произведенных на территории РК.
– По предварительным расчетам ожидается увеличение поступлений налогов и таможенных платежей в четыре раза, а это свыше 600 миллионов тенге, – уточнил глава ведомства.
Действие соглашения продлевается с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года.