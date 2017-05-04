​Медстрахование без страха и упрека

Поправки палате представил министр здравоохранения Елжан Биртанов. По его словам, причина, по которой государство пошло на снижение взносов, – сложная экономическая ситуация в стране. Если поправки Парламентом будут поддержаны, а причин не поддержать нет, то будет снижен размер ставки взносов государства, размер ставки отчислений работодателей, также будет зафиксирована ставка взносов индивидуальных предпринимателей и изменен объект отчисления для ИП с одной минимальной зарплаты до двух минимальных зарплат.

– Данное предложение правительством поддержано и согласовано с Главой государства, – подчеркнул глава минздрава.

Таким образом, взносы государства на ОСМС, подлежащие уплате в фонд, предлагается установить с 1 января 2017 года в размере 3,75%, отчисления работодателей на ОСМС – в размере 1% с 1 июля 2017 года, а с 1 января 2018 года – 1,5%. Взносы самостоятельно занятого населения составят 5% от двух минимальных заработных плат.

Но и это еще не все. Расширяются категории лиц, за которых взносы будет уплачивать государство. Это неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, неработающие оралманы, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РК, лица, завершившие обучение по очной форме обучения в организациях среднего технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, а также послевузовского образования. Делается это для обеспечения принципа доступности медпомощи и всеобщего охвата медстрахованием.

Дополняется и перечень плательщиков взносов в ФОСМС: самостоятельно занятые и граждане Казахстана, выехавшие за пределы республики, за исключением выехавших на ПМЖ. Ставка взносов этих категорий лиц составляет 5% от одной минимальной заработной платы.

Кроме того, решает законопроект и системные вопросы. Предлагается определить фонд в качестве единого плательщика. Также в пакете ОСМС предусмот­рено оказание экстренной стационарной помощи застрахованным. Предусмотрены поправки, призванные обеспечить финансовую устойчивость фонда и сохранность его активов.

К слову, законопроект рассмат­ривался на 9 заседаниях рабочей группы Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса. И, как признал Елжан Биртанов, качество документа значительно улучшилось.

– За это разрешите выразить благодарность депутатам, – сказал министр.

Между тем у народных избранников все же остались вопросы. Так, депутат Куралай Каракен поинтересовалась, каков будет статус в системе медстрахования одинокой женщины, воспитываю­щей, например, четверых детей.

– Есть ли у такой женщины возможность попасть в список льготных категорий как многодетной матери? – спросила депутат.

Елжан Биртанов признал – данная категория действительно не входит в список тех лиц, за которых осуществляет взносы государство. Для этих лиц преду­смотрены другие возможности. Если женщина имеет 4–5 детей и при этом не работает, она имеет право зарегистрироваться в ка­честве безработной. В этом случае взносы за нее будет осуществлять государство.

– Это касается всех неработающих граждан, они имеют такую возможность, – уточнил глава Минздрава.

Вопрос депутата Натальи Жумадильдаевой актуален для тех, кто работает в нескольких местах одновременно. Как будут эти граждане выплачивать взносы в ФОСМС, если они работают на двух и более работах? На этот вопрос ответила председатель правления ФОСМС Елена Бахмутова. По ее словам, отчисления взносов в фонд будут производиться со всех мест работы.

Елена Бахмутова, отвечая на воп­рос депутата Анар Жаилгановой, касающегося инвес­тирования средств фонда, рисков и гарантий возврата, рассказала о том, что резервные средства ФОСМС планируется инвестировать по семи финансовым инструментам. При этом она уточнила, что размер резерва не будет превышать 3% от годовых активов фонда.

– Это высокорейтинговые ценные бумаги, а также счета в Национальном банке. Что касается возвратности средств, то, учитывая качество этих финансовых инструментов, вопрос об этом даже не стоит. Уровень риска низкий, – утверждает Елена Бахмутова.

Поднимали депутаты и вопрос готовности информационной базы данных системы медстрахования. Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что внедрение информационной системы медстрахования является одним из ключевых моментов в процессе внедрения медстрахования.

– Внедрение информационной системы – это прямой контакт с населением. Надо откровенно сегодня сказать, что внедрение информационной системы медстрахования еще не завершено. Так или нет? – обратился спикер к главе Минздрава Елжану Биртанову.

Министр подтвердил, что работа еще не завершена. А внед­рение медстрахования не за горами. Депутаты настоятельно рекомендовали Министерству здравоохранения не повторять ошибок, допущенных при внед­рении временной регистрации.

Было отмечено, что население должно быть готово к внедрению новой системы, а для этого все уполномоченные органы – «Правительство для граждан» вместе с фондом и местными исполнительными органами власти – должны организовать работу, чтобы уже к осени все списки прикрепленных к медучреждениям граждан были готовы.

– Если к осени система будет готова, вы будете иметь возможность ее апробировать. Но если вы растянете организационный процесс до 1 января 2018 года, тогда это может грозить очередями теперь уже в поликлиниках и, конечно, недовольством наших граждан, – предостерег спикер Мажилиса.

Вчера палата одобрила во втором чтении разработанные депутатами законодательные поправки в Закон «О дорожном движении». Парламентариями предлагается, в частности, исключить норму о запрете пассажирам покидать транспортное средство в случае остановки сотрудником органов внутренних дел без его разрешения. Исключается также норма, запрещающая водителям стоянку на дорогах и улицах населенных пунктов, кроме специально отведенных для этого мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками и указателями, ввиду отсутствия соответствующей инфраструктуры.

В ходе обсуждения внесены поправки, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. В частности, установлен единый срок лишения права управления транспортными средствами за вождение в состоя­нии опьянения и за невыполнение законного требования о прохождении освидетельствования на состояние опьянения. Согласно депутатским поправкам, снижается размер административного штрафа за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Нанесенные на кузов транспортного средства аэрографичес­кие трехмерные рисунки не будут являться основанием для зап­рета на его эксплуатацию. В соответствии с депутатскими поправками устанавливается норма о праве водителя проводить фото- и видеосъемку в случае, если транспортное средство остановлено должностным лицом, обладающим правом проверки документов водителя.

По депутатской инициативе исключается запрет на перевозку пассажиров в ночное время – с 23 часов до 6 часов утра – посредством нерегулярных перевозок автобусами и микроавтобусами. Депутаты также внесли поправки, в соответствии с которыми право управления транспортным средством, утраченное в связи с истечением установленного срока действия водительского удостоверения, восстанавливается при условии прохождения повторного медицинского осмотра и без обязательной сдачи экзамена для проверки знания Правил дорожного движения.

И вчера же «добро» депутатов получил и ратификационный законопроект – Протокол о продлении срока действия Соглашения о реализации в 2015–2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха». По информации министра финансов Бахыта Султанова, пилотный проект предусматривает маркировку меховых изделий, импортированных из третьих стран и произведенных на территории РК.

– По предварительным расчетам ожидается увеличение поступ­лений налогов и таможенных платежей в четыре раза, а это свыше 600 миллионов тенге, – уточнил глава ведомства.

Действие соглашения продлевается с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года.