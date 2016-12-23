​Медстрахование: ожидания, риски и... качество услуг

– Зауреш Жуманалиевна, мы вновь возвращаемся к вопросу внедрения системы обязательного медицинского страхования. Почему?

– Охране здоровья населения в Казахстане уделяется большое внимание. Глава государства неодно­кратно отмечал, что, несмотря на кризис, социальная политика государства остается неизменной – охрана здоровья населения является приоритетной, и снижения финансирования сектора здравоохранения допускаться не будет. За последние 10 лет объемы финансирования из госбюджета в систему выросли в 6,3 раза и сос­тавили в 2015 году более 867 миллиар­дов тенге. Однако возможности государственного бюджета ограничены, кроме здравоохранения у государства имеются и другие приоритетные направления.

Слабая материально-техническая база медицинских организаций также является одной из причин. В соответствии с государственной программой «100 больниц, 100 школ» в республике построено большое количество амбулаторно-поликлинических организаций, больниц, улучшилось оснащение современной аппаратурой, что позволило повысить доступность населению высокотехнологичной медицинской помощи. Тем не менее около 65% зданий эксплуатируется более 30 лет, средний физический износ медтехники составляет 35%. Все это, естественно, ведет к высоким капитальным и операционным затратам. Кроме того, присутствует и низкая удовлетворенность населения качеством и доступностью медицинской помощи. За счет внедрения ОСМС мы надеем­ся переломить сложившуюся ситуацию.

Все названные и другие проб­лемы и ожидаемые системные риски требуют кардинального пересмотра модели системы здраво­охранения.

– Каковы ожидания от внедрения обязательного социального медицинского страхования?

– Основная цель внедрения ОСМС – финансовая стабильность системы здравоохранения, обеспечение населения доступной и качест­венной медицинской помощью, развитие новых экономических отношений в системе здравоохранения, направленных на формирование конкурентоспособности медицинских организаций, внедрение новых медицинских технологий, обеспечение населения более высоким уровнем качества медицинских услуг, формирование института защиты прав застрахованных. Формирование доверия граждан к системе здраво­охранения. ОСМС направлено на снижение социальной напряженности среди населения, особенно в части социального неравенства между работниками крупных предприятий и остальных, государственных организаций и предприятий сельской местности.

Внедрение ОСМС основано на принципах солидарной ответственности государства, работодателя и работника, то есть населения, а также экономической самостоятельности медицинских организаций, формировании конкурентной среды за счет широкого участия частных медицинских организаций в программе ОСМС. Появление новых каналов финансирования – взносов работо­дателей и работающих на медицинское страхование – создает предпосылки для рационального распределения ответственности за здравоохранение между государством, предпринимателями и населением.

В системе основных организационных принципов ОСМС лежат универсальность, то есть всеобщий охват постоянно проживающих жителей, и государственность, то есть средства ОСМС находятся в государственной собственности. Государство является непосредственным страхователем для неработающей части населения – учащих­ся, студентов, пенсионеров. Государство также осуществляет контроль за сбором, перераспределением и использованием средств ОСМС и обеспечивает финансовую устойчивость системы ОСМС, гарантирует выполнение обязательств перед застрахованными.

Общественная солидарность и социальная справедливость означают, что все граждане имеют равные права на получение медицинской помощи за счет средств ОСМС.

– Какой международный опыт использован при разработке модели ОСМС?

– Были изучены модели страхования более 30 государств мира – Германии, Франции, Японии, Кореи, стран Восточной Европы, СНГ. В Германии она существует больше века, со времен правления канцлера Бисмарка. К примеру, в Чехии 80% затрат на здравоохранение покрывается за счет взносов в обязательное медстрахование, во Франции – 75%, в Эстонии – 72%, Германии – 66% и так далее. Ставки взносов работодателей в ОСМС в Германии составляют 7,3%, работников – 8,2%, в Словакии – 10% и 4% соответственно, в Литве – 3% и 6%.

– Чем обусловлен перенос срока уплаты взносов государства на ОСМС с 1 июля 2017 года на 1 января 2018 года?

– Основной причиной являет­ся то, что гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) является единым на календарный год, поэтому реализация этой статьи с 1 июля 2017 года приведет к непредсказуе­мым конфликт­ным ситуациям, а значит, любые финансовые отношения должны вводиться с начала календарного года.

Таким образом, сроки уплаты взносов государства на ОСМС в Фонд социального медицинского страхования (далее – фонд) перенесены с 1 июля 2017 года на 1 января 2018 года. Отчисления и взносы работодателей, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессио­нальных медиаторов, физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, в фонд будут перенесены с 1 января 2017 года на 1 июля 2017 года. Право физических лиц на получение медицинской помощи в системе ОСМС и выбор организации здравоохранения, определение объема медицинской помощи, получаемого в системе ОСМС, предусмотренные Законом «Об обязательном социальном медицинском страховании», также будут введены в действие с 1 января 2018 года.

Таким образом, имеющиеся возможные риски и опасения не являются неразрешимыми и могут регулироваться дополнительными нормативными документами. Временной период до 1 января 2018 года достаточен для завершения подготовительной работы.

– Как вы оцениваете готовность системы здравоохранения к внедрению ОСМС?

– В Законе РК «Об обязательном медицинском социальном медицинском страховании» регламентированы этапы перехода системы здравоохранения на новую модель финансирования. Это создание единого плательщика на базе Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития РК, аккредитация медицинских организаций, развитие электронного здравоохранения, конкуренция за пациентов между больницами по принципу «деньги следуют за пациентом». Кроме того, предусмотрены внедрение принципа оплаты за результат, формирование рынка медицинских услуг за счет расширения участия частных структур в оказании гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Также широкая информационно-разъяснительная работа по внедре­нию страховой медицины как среди медицинских работников, работодателей, а также с населением, которая в настоящее время проводится созданным республиканским штабом при МЗСР РК.

– Как будет оказываться скорая помощь, если больной из другой области или даже из другой страны?

– Вся экстренная служба будет оказана в рамках гарантированного объема оказания медицинских услуг, то есть за счет государства.

– Давайте вспомним причины, по которым провалился проект ФОМС в 1999 году.

– Это экономическая ситуация, обусловленная кризисом, слабое развитие производства, рост безработицы, увеличение нагрузки на местные бюджеты, которые были не в состоянии оплатить взносы за неактивное население, к сожалению, имели мес­то коррупция и растрата средств.

– Не приведет ли внедрение ОСМС к ухудшению развития системы добровольного медицинского страхования?

– Добровольное медицинское страхование является дополнительной программой, поэтому нельзя ставить в один ряд с обязательным социальным медицинским страхованием, так как ОСМС является государственной социальной программой, а ДМС – локальной программой предприятия по социальной защите работников. Необходимо отметить, что страховые взносы по ДМС для работников являлись дополнительной нагрузкой для них.

Вместе с тем новая модель предоставления медицинских услуг в рамках ОСМС может столкнуться со следующими недостатками и рис­ками. Во-первых, недофинансированием системы вследствие ухода сегментов рынка труда в «тень». Во-вторых, в сельской местности достаточно большое количество самозанятого населения, лиц, не имеющих статуса безработных, абсолютное большинство женщин – домохозяйки, как они будут обеспечены пакетом медуслуг по ОСМС? В законе указано, что государство обеспечивает страхование лиц, зарегистрированных в качестве безработных, большинство женщин-домохозяек будет отнесено к самозанятому населению. Также есть риск неоказа­ния своевременной помощи в рамках ОСМС ввиду неуплаты обязательных взносов работником в случае, если ему выплачивается заработная плата с задерж­кой, либо вид его дея­тельности носит сезонный или временный характер. Для сезонных работников, их относительно немного по отношению ко всему населению, думаю, будут приняты дополнительные подзаконные акты. Кроме того, может возникнуть ситуация, когда пакет медицинских услуг ОСМС не будет соответствовать ожиданиям общества, реальным потребностям населения.

В настоящее время Министерством здравоохранения и социального развития ведется разработка ряда подзаконных актов, регулирующих систему обязательного социального медицинского страхо­вания. Внедрение качественно новой модели здравоохранения требует основательного анализа, проведения системных расчетов, создания и функционирования новой финансовой модели.