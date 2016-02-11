​Медстраховка впрок пойдет

Обязательным этот принцип назван именно по причине его безусловного действия на всей территории республики, вне зависимос­ти от форм собственности бизнеса, а также от социального статуса казахстанцев. При старте обязательного социального медицинского страхования государство возьмет на себя основную финансовую нагрузку. Работодатели и работники будут вовлечены в финансирование системы поэтапно. Средства на медстрахование пойдут на счет Фонда обязательного социального медицинского страхования через РГКП «Государственный центр по выплате пенсий». Предус­мотрена функция ГЦВП в части персонифицированного учета всех поступающих средств на основе ИИН. Работодателям и гражданам будет доступна вся информация, касаю­щаяся размеров и периодичности уплаченных ими отчислений и взносов.

Ответственность общая

Как указано в Плане нации, финансовую устойчивость системы здравоохранения обеспечит базовый принцип солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. Приоритет в части финансирования из бюджета отдается первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), поскольку именно первичная помощь станет центральным звеном национального здравоохранения для предупреждения и ранней борьбы с заболеваниями. А медстрахование в респуб­лике внедряется с целью создания прочной системы обеспечения гарантий и обязательств оказания медицинской помощи. В новой системе солидарного участия четко определится уровень ответственности каждого.

Пока в республике идет подготовка к внедрению страховой медицины, но, по заявлениям Министерства здравоохранения и социального развития, многие ее элементы уже отработаны и внедрены. Например, свободный выбор врача и медицинской организации, а также работа портала бюро госпитализации с автоматическим определением даты госпитализации. В поле дейст­вия принципов социального медстрахования также внедрен принцип «деньги за пациентом». Также к готовым элементам в профильном ведомстве относят информатизацию всей системы здравоохранения, создание электронных баз, порталов и внедрение безбумажного документооборота.

Отметим, что взносы должны поступать от каждого казахстанца, без разделения на возрасты или трудовую принадлежность. Следовательно, государство берет на себя отчисления в Фонд социального медстрахования за экономически неактивное население. Работодатели – за наемных работников. Работники и самозанятые граждане, зарегистрированные в налоговых органах, – за себя. К этим основам медицинского страхования есть и дополнения: при участии в добровольном страховании граждане могут получить медицинские услуги на основании договора, заключенного с частными страховыми компаниями.

Названный фонд создается на базе Комитета оплаты медицинских услуг МЗСР РК в организационно-правовой форме некоммерческого акционерного общества. Ему будет вменена функция аккумулирования обязательных ежемесячных взносов и закупки медицинских услуг. Гарантией работы этого фонда исключительно в правовом поле становится то, что учредителем и единственным акционером его выступит Правительство РК.

О базе и ставке

Под создание фонда подведена прочная законодательная база: в нояб­ре 2015 года Глава государства подписал Закон РК «Об обязательном социальном медицинском страховании». При разработке закона использован передовой международный опыт и применен принцип социальной справедливости, который подтверждает распределение ответственности за здоровье граждан между государством, работодателем и самими казахстанцами. При этом важно отметить, что государство сохраняет тот объем средств, которые сегодня направляются на финансирование сис­темы здравоохранения. Взносы, поступающие от работодателей и работников, будут дополнительным источником, используемым для расширения перечня бесплатно предоставляемых населению лекарственных средств, увеличения количества врачей общей практики, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, расширения поля для высокоспециализированной медицинской помощи и так далее.

Нормативами определена ставка взносов государства за граждан особых категорий, к которым отнесены социально уязвимые слои населения, – 7% от среднемесячной заработной платы. При этом размер ставки будет поэтапно повышаться: 4% – в 2017 году, 5% – с 2018 года, 6% – в 2023 году, с 2024 года – 7%.

В профильном ведомстве имеется расчет ставки, который прояснит принцип наполнения фонда работодателями и работниками, а также самозанятыми.

Во-первых, общий размер ставки взносов работодателей составит 5% от дохода, при этом отчисления начинаются с 2% в 2017 году, 3% – в 2018 году, 4% – в 2019 году и с 2020 года – 5%. Эти суммы, складываю­щиеся из взносов, будут отнесены на вычеты при исчислении корпоративного подоходного налога.

Во-вторых, ставка взносов работников составит 2% от дохода, при этом их отчисление начнется с 2019 года – 1%, с 2020 года – 2%. Сформированные этими взносами, суммы будут относиться на вычеты при исчислении индивидуального подоходного налога.

В-третьих, ставка взносов самозанятых граждан составит 7% от дохода. При этом 2% в 2017 году, 3% – в 2018 году, 5% – в 2019 году и с 2020 года – 7%. Поясняется также, кто именно отнесен к самозанятым. Это индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы, физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера.

При выработке приемлемой для Казахстана модели медицинского страхования, как отметили в МЗСР РК, изучены принципы страховой медицины США, Сингапура, Германии, Великобритании, Авст­ралии, Канады. В основу нашей легла система германская, так называемая бюджетно-страховая медицина, когда здравоохранение финансируют три источника: государство, взносы работодателей и перечисления от работников. В Германии отчисления на обязательное медицинское страхование составляют в целом 12% от месячной заработной платы, из них 6% вносит работодатель, еще 6% – работник.

Вам пакет. С медуслугами

Согласно закону гражданам будет предоставляться два вида пакетов медицинских услуг. Первый, базовый, пакет представляет собой гарантированный государством объем медицинской помощи и сейчас финансируемый из рес­публиканского бюджета. Этот пакет будет доступен всем гражданам Казахстана. Он включает в себя скорую помощь и санитарную авиацию, медицинскую помощь при социально значимых заболеваниях и в экстренных случаях, профилактические прививки. При этом для непродуктивно самозанятого населения до 2020 года предус­мотрено предоставление амбулаторно-поликлинической помощи с амбулаторно-лекарственным обес­печением за счет средств рес­публиканского бюджета.

Согласно применяемым понятиям, к непродуктивно занятым отнесены те лица, кто занят на индивидуальной основе, кто работает в личном подсобном хозяйстве, и те, кто трудится на семейном предприятии без фиксированного дохода. Этим лицам медуслуги будут предоставлены по базовому пакету вне зависимости от уровня их среднемесячных доходов. Также к категории непродуктивно самозанятых относятся члены кооперативов или работники в ЛПХ, имеющие среднемесячный доход ниже величины прожиточного минимума.

Второй пакет медуслуг, страховой, будет предоставлен из создаваемого Фонда медицинского страхования. В него входят амбулаторно-поликлиническая помощь; стационарная и стационарозамещающая помощь (за исключением социально значимых заболеваний), восстановительное лечение и медицинская реабилитация, паллиативная помощь и сестринский уход; высокотехнологичная медпомощь. Отмечается, что право на получение данного пакета предоставляется гражданам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РК и являющимся участниками системы обязательного социального медицинского страхования.

Между тем, согласно закону, от уплаты взносов в Фонд социального медстрахования освобождаются 15 категорий граждан.

Это социально уязвимые слои населения: дети; многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» и получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени; участники и инвалиды Великой Отечественной вой­ны; инвалиды; лица, зарегистрированные в качестве безработных; те, кто обу­чается и воспитывается в интернатных организациях.

Кроме того, освобождены от уплаты взносов лица, обу­чающиеся по очной форме в организациях технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования в форме резидентуры; матери или отцы, находящиеся в отпусках в связи с рождением ребенка, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Также неработающие беременные женщины и неработающие лица, фактически воспитывающие ребенка, до достижения им возраста трех лет.

Не должны делать отчисления в фонд пенсионеры; военнослужащие; сотрудники специальных государственных органов; сотрудники правоохранительных органов; лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях УИС, за исключением учреждений минимальной безопасности; лица, содержащиеся в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах.

Итак, избрав медицинское социальное страхование формой социальной защиты казахстанцев в сфере охраны здоровья, наше государство отнюдь не складывает с себя ответственнос­ти за состояние здравоохранения и за качество той помощи, которая будет гарантирована в зависимости от доступного пакета медицинских услуг. Расчет строится, как уже отмечено, на солидарной ответственнос­ти за здоровье. Не в последнюю очередь следует упомнить и тот факт, что внед­рение обязательного медицинского социального страхования повысит роль и конкуренцию среди медицинских учреждений, поскольку закупка медуслуг в системе медстрахования вводит равенство государст­венных и частных субъектов здравоохранения. Создаваемый фонд, отметили в профильном ведомстве, закупит медуслуги только там, где они предоставляются более эффективно и на высоком уровне. В итоге казахстанцы получат доступную и качественную медицинскую помощь.