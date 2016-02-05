​Медуслуги: качественнее и доступнее

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Марина ПАРХОМЕНКО

Уже в первое полугодие на счетах фонда, как сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК вице-министр здравоохранения и социального развития Елжан Биртанов, предположительно, аккумулируется порядка 375 млрд тенге.

Напомним, что обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) внедряется в Казахстане в рамках реализации 80-го шага Плана нации «100 конк­ретных шагов» и Государственной программы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016–2019 годы. Закон РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» подписан Президентом в ноябре 2015 года.

Отмечено, что внедряемая в стране система медстрахования основана на солидарной ответственнос­ти государства, работодателя и каждого человека. При этом государство будет осуществлять взносы за экономически неактивное население (дети, учащаяся молодежь, пенсионеры, инвалиды, беременные, лица, зарегистрированные в качестве безработных, и т. д.), работодатели – за наемных работников, а работники и самозанятые граждане, зарегистрированные в налоговых органах, – за себя.

– С внедрением медицинского страхования мы сохраняем гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, – подчеркнул Елжан Биртанов. – Медуслуги, что касается первого базового пакета, будут осуществляться и оплачиваться государством независимо от наличия медстраховки – это экстренная и медицинская помощь, вся иммунопрофилактика инфекционных болезней, социально значимые заболевания. Первичная медико-санитарная помощь и специализированная, диаг­ностические услуги, высокотехнологичная помощь, а также реабилитация, паллиативная помощь входят в пакет обязательного медицинского страхования. И если первый пакет оплачивается государством из бюджета, то второй – из Фонда социального медстрахования. В дополнение к этим пакетам граждане при учас­тии в добровольном страховании могут получить медицинские услуги на основании договора, заключенного с частными страховыми компаниями.

Внедрение ОСМС, по словам вице-министра, скажется благотворно на качестве медуслуг, так как фонд медстрахования будет применять методы финансирования, направленные на достижение конечного результата, сделает более доступной медицинскую помощь, потому что в рамках фонда будет расширен перечень услуг, которых раньше не было в бесплатном пакете, – это, к примеру, медицинская реабилитация. Кроме того, в рамках фонда появится возможность увеличить перечень лекарств, которые можно бесплатно получить в аптеке по рецепту врача, расширятся возможности и высокоспециализированной помощи, которая станет доступной большему числу нуждающихся в ней граждан.

Отмечается, что объем оказываемой медицинской помощи в рамках ОСМС не зависит от суммы взноса в фонд – достаточно того, чтобы эти отчисления производились регулярно, не зависит от размера зарплаты, ведь именно в этом заключается принцип социальной справедливости. Чтобы выяснить имеет ли человек медицинскую страховку, работникам медорганизации будет достаточно внести его ИИН в единую электронную базу данных.

Для того, чтобы разъяснить эти и другие нюансы внедрения ОСМС, МЗСР разработана Дорожная карта реализации проекта по внед­рению медстрахования, в рамках которой будет проведена широкомасштабная информационно-разъяснительная кампания. 

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