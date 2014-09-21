Медведев озвучил главную задачу на ближайшие годы

Такое мнение выразил в Facebook в субботу, 20 сентября, после окончания экономического форума в Сочи премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает Лента.ру
.
"Проблемы и опасения известны. Хочу сказать, что санкции – не самое
страшное для нашей страны, их Россия переживет", – написал глава
правительства РФ.
Главная задача на ближайшие годы, по мнению Медведева, – развитие "перспективных территорий", а также налаживание сотрудничества со
странами Азии и переосмысление возможностей развития экономики. "Россия
всегда смотрела как на Запад, так и на Восток, и отказываться от этой
традиции мы не будем", – заключил Медведев.
Ранее в субботу Медведев выразил уверенность
в том, что через 10 лет в России будет "совершенно другая,
модернизированная экономика". При этом премьер предположил, что это
наступит "даже несмотря на существующие сегодня ограничения".
Медведев также отметил, что Россия заинтересована в развитии
отношений с Евросоюзом. "Если европейские партнеры не захотят каких-то
абсурдных решений по выдавливанию нас с этого рынка, мы там останемся,
для нас это интересно", – сказал он.