Медведев ввел запрет на госзакупку иномарок

Об этом глава правительства сообщил на встрече с вице-премьерами, передают российские СМИ.

Медведев выразил надежду, что нововведение "поможет соблюсти необходимый баланс на рынке". По его словам, огромную статью расходов в федеральном бюджете составляет приобретение товаров и услуг, "и, конечно, исходя из общих соображений, лучше, когда они достаются отечественным компаниям, а не иностранным производителям".

Медведев также уточнил, что запрет касается не только автомобилей чиновников, но и общественного транспорта, спецтехники экстренных служб, бюджетных организаций и коммунальщиков. Премьер подчеркнул, что ограничения не затронут иностранные бренды, которые производят свою технику на территории России.

Летом 2013 года в российское законодательство были внесены поправки, согласно которым стоимость служебных автомобилей для чиновников не должна превышать три миллиона рублей. Решение принято в связи с большим количеством жалоб, что, по словам первого замруководителя комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслава Лысакова, региональные чиновники приобретают излишне комфортные транспортные средства.