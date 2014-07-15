Медведев выразил соболезнования родственникам погибших в московском метро

В мире
661
Айнур Курамысова
Фото с сайта imenno.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родственникам погибших при аварии в московском метро и поручил помочь Москве в ликвидации последствий ЧС, сообщает ИТАР-ТАСС.

"У нас в Москве произошло трагическое происшествие в метро - авария, погибли люди, и более 100 человек находятся на излечении в больницах. Я хотел бы от имени здесь присутствующих и правительства Российской Федерации в целом выразить соболезнования родственникам погибших. И, безусловно, необходимо помочь Москве в ликвидации последствий этого тяжелого происшествия - и по медицинской линии, и по всем остальным направлениям, по которым в подобных случаях необходимо принимать решения", - сказал он на совещании с членами правительства.

По словам Медведева, он уже переговорил по данному вопросу с членами кабмина. Премьер поручил своему заместителю Ольге Голодец отслеживать ситуацию.

Ранее сообщалось, что в метро Москвы произошел сход вагона с рельсов. Число жертв, по предварительным данным, выросло до 17 человек. За медицинской помощью обратились более 150 человек. По последним данным, госпитализированы 108 человек.

Популярное

Все
Три юных шахматиста из Казахстана стали победителями Кубка мира-2024
Уберечь детей от опасных ситуаций
Молодежь с помощью нейросети оживила мифы и легенды Алтая
Тандем отца и сына готовится к первой Олимпиаде
Кибергигиена как одно из условий защиты данных
Иван Васильевич верен профессии
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Почему стали чаще отключать свет?
Двенадцать миллионов тенге обязали вернуть потребителям в области Абай
Инвестор из КНР готов построить в Таразе завод по переработке мусора
Резкого роста тарифов на регулируемые услуги не произошло
В экономику Туркестанской области планируется инвестировать 1 млрд 615 млн долларов
Программа Joltap: сделай себя сам
Альтернативы АЭС сегодня нет
Сто лет энергетической безопасности
Перспективным форматом сотрудничества в Евразии представляются многосторонние связи в рамках ШОС
Ответ на глобальную поляризацию
Инициатива поддержана повсеместно
Пятнадцать школьных команд страны разыграли титул сильнейшей
Искусственный интеллект нашел применение в медицине
Строительные рынки переезжают за город
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Приказ длиной в три года
Дело – труба
Онлайн-трансляция совместного заседания палат Парламента РК
В Алматы началось строительство «Тюркского Стоунхенджа»
Если трудности множатся, значит, победа где-то близко – это и девиз, и жизненная мотивация заслуженного тренера РК Сергея Седова
Главному редактору «Казахстанской правды» присуждена премия президента в области СМИ
Первая партия казахстанской говядины отправлена в Китай
Большие цели в АПК достигаются большими усилиями
Известному защитнику «Кайрата» 70-х годов прошлого столетия Юсупу Шадиеву исполнилось 70!
Двоих детей спасли в Кызылординской области
Казахстан ратифицировал соглашение с Китаем об учреждении культурных центров
Откуда берутся стихийные свалки?
Молоко кобылье – здоровье человеческое
Что делать? Для этого надо понять, кто виноват
«Ауыл аманаты» – рука помощи сельчанам
Дорожный парадокс в Северном Казахстане: строить новые пути, разрушая старые…
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге

Читайте также

Cредневековый меч Роланда украли во Франции
Самолеты NOAA показали ураган «Берилл» в небе
Wi-Fi в самолете может быть опасен
В Дагестане объявили временный запрет на ношение никабов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]