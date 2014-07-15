Медведев выразил соболезнования родственникам погибших в московском метро

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родственникам погибших при аварии в московском метро и поручил помочь Москве в ликвидации последствий ЧС, сообщает ИТАР-ТАСС.

"У нас в Москве произошло трагическое происшествие в метро - авария, погибли люди, и более 100 человек находятся на излечении в больницах. Я хотел бы от имени здесь присутствующих и правительства Российской Федерации в целом выразить соболезнования родственникам погибших. И, безусловно, необходимо помочь Москве в ликвидации последствий этого тяжелого происшествия - и по медицинской линии, и по всем остальным направлениям, по которым в подобных случаях необходимо принимать решения", - сказал он на совещании с членами правительства.

По словам Медведева, он уже переговорил по данному вопросу с членами кабмина. Премьер поручил своему заместителю Ольге Голодец отслеживать ситуацию.

Ранее сообщалось, что в метро Москвы произошел сход вагона с рельсов. Число жертв, по предварительным данным, выросло до 17 человек. За медицинской помощью обратились более 150 человек. По последним данным, госпитализированы 108 человек.