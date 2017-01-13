Казахстанский клуб одержал гос­тевую победу над коман­дой из Хорватии в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра, проходившая в Загребе, завершилась со счетом 5:4 в пользу астанинцев.

После первого перио­да, который закончился с ничейным счетом – 0:0, ничто не предвещало, что в конце концов матч окажется столь результативным. Счет был открыт на самом «экваторе» встречи (29-я минута) усилиями капитана «барсов» Брэндона Боченски. Довольно быстро «медведи» восстановили равновесие, забив ответную шайбу спустя 3 минуты. Но ровно через 40 секунд Боченски вновь отличился, результативно сыграв в большинстве.

Самым веселым, если так можно выразиться, стал заключительный, третий период. На шайбу Найджела Доуса на 44-й минуте европейцы ответили двумя точными бросками (на 45-й и 52-й минутах), сделав счет ничейным – 3:3. Время неумолимо начало таять, предвещая игру в овертайме. Но тут за дело вновь взялся Доус, который на 57-й минуте смог оформить дубль, а на 59-й уже в пустые ворота точно бросил и наш канадец Бренадан Шиннимин. Все, что смогли сделать «медведи», так это лишь сократить счет до минимального, когда за 40 секунд до финальной сирены реализовали численное преимущество. Следующий матч «хищники» из Астаны проведут в ночь с 13 на 14 января в столице Словакии Братиславе.

Неплохо продолжают выступать казахстанские команды и в Высшей хоккейной лиге. Хоккеис­ты усть-каменогорского «Торпедо» хотя и уступили дома в серии буллитов пермскому «Молоту-Прикамье» – 3:4, но продолжают возглавлять турнирную таблицу в этом международном турнире. Волевую победу дома одержала карагандинская «Сарыарка», обыгравшая «Спутник» из Нижнего Тагила – 2:1. Счет в этой игре был открыт уже на 56-й секунде, когда отличился игрок гостей Иван Иванов. На 35-й секунде равенство восстановил Сергей Банашков, а на 57-й победу «беркутам» принес Антон Сагадеев. Клуб из Центрального Казахстана в данное время занимает четвертую строчку в первенстве.

Уверенно к победе в регулярном первенстве чемпионата Казахстана идет кокшетауский «Арлан». В двух последних играх в родных стенах «волки» без особого труда справились с «Астаной», обыграв ее в первом матче со счетом 10:0, а во втором, немного расслабившись, добились победы с минимальным счетом – 2:1.

Очень интересные игры состоялись в Павлодаре, где местный ХК «Ертiс» принимал ХК «Темиртау». В первой игре «чайки» добились выигрыша со счетом 5:3, а во второй – гости из города металлургов взяли реванш, обыграв хозяев площадки – 3:0. По три очка поделили между собой петропавловский «Кулагер» и ХК «Алматы»­. В первой игре «тулпары» уступили гостям со счетом 0:1, а во второй добились победы – 4:3. И наконец, дваж­ды победителем на своей площадке вышел столичный «Номад». «Кочевники» одолели гостившее у них усть-каменогорское «Алтай-Торпедо» со счетом 2:0 и 4:0.