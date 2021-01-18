​Медвежий лог на новый лад

Не хозяин, а гость

Типичное альпийское шале появилось в одном из популярнейших у туристов ущелье Аюсай (или Медвежий лог), что примерно в пяти километрах от верхней границы Алматы. Строили его в самый жесткий карантинный локдаун – с начала прошлой вес­ны. Но, очевидно, именно этот объект должен был появиться первым из всего, что заложено в программу развития экологичес­кого туризма в Казахстане. Он сам по себе – пример щепетильного отношения к природе.

Вместо традиционного фундамента основание постройки уложено на геошурупы с металлической обвязкой, его легко демонтировать и бесследно убрать. Модули здания собраны из натуральных и экологичных материалов, в основном, дерева и стекла. Единственное импорт­ное содержание в объекте – проект известного сингапурского архитектора, все остальное – отечественное сырье, местные специалисты и авторские системы работы с туристами. Так что визит-центр вполне гармонично вписался в ландшафт живописного ущелья и стандарты нового экосознания.

Раскрутка идеи устойчивого экотуризма, которую назвал в числе государственных приоритетов Президент Касым-Жомарт Токаев, началась именно с национального природного парка «Иле-Алатау». По этому же пути пойдет переформатирование жизни большинства нацпарков страны. Каждый из них сам по себе – уникальное творение природы, они должны быть сохранены как национальное богатство в своем первозданном виде.

Хотя и человека невозможно отделить и отлучить от окружающей среды, но тогда ему придется изменить свое отношение: стать не хозяином природы, а ее почтительным и бережливым гостем. Примерно так можно было бы выразить главную идею экотуризма. Ну а детали этих взаимоотношений как раз закладываются в программах, строительных проектах и мастер-планах развития особо охраняемых природных территорий в нашей стране.

«Удаленка» под елкой

– Начиная работать над проектом, мы провели ряд исследований совместно со специалистами нацпарка, КазНУ, Института зоологии, – говорит Александр Гужавин, руководитель компании-инвес­тора по проекту развития Иле-Алатауского парка. – Изучали рас­тительность, обитателей водной среды и даже мир бактерий, провели экомониторинг. Сейчас эта информация перерабатывается в общедоступный вид. Кроме того, проведены исследования рекреационной нагрузки. Это позволит нам открыть новую страницу в истории туризма в ущелье – парковые тропы.

Парковые тропы в отличие от горных предполагают менее интенсивный режим прогулок, больше созерцательный и умиротворенный отдых на открытом воздухе плюс дополнительное просвещение на темы о флоре и фауне.

Образовательные и просветительские задачи новые управленцы арендованных земель в нацпарке ставят на особое место. Один из трех модулей визит-цент­ра будет работать как учебный центр. Школа пребывания в дикой природе «Тамыр» научит туристов основам безопасного отдыха, без нанесения вреда окружающей среде. Волонтеры и профессиональные альпинис­ты будут проводить бесплатные лекции и экологические занятия для всех желающих.

– И конечно, визит-центр станет домом для лесников, инспекторов нацпарка и приютом для посетителей, которые смогут зайти погреться, передохнуть или узнать все, что интересно, о дикой природе нашего края, – утверждает Александр Гужавин.

Но самой неординарной и любопытной фишкой экопроекта в «Иле-Алатау» могут стать «офисы в дикой природе». Это предложение для работающих на «удаленке» и тем, у кого ноутбук или смартфон – главное орудие труда. В визит-центре им предоставят место, обеспеченное необходимыми коммуникациями. Впрочем, никто не запретит работать прямо на открытой лужайке, куда «достанет» Wi-Fi.

Мусор отдельно, отдых отдельно

В понятиях экотуризма, конечно же, напрочь отсутствует проблема мусора и прочих отходов, ибо она решается в корне и навсегда. Арендаторы Иле-Алатауского нацпарка с этого и начинали искать технические варианты «мягкого» воздействия на природу.

– Важно отметить нашу работу с НИИ проблем экологии, – добавляет Александр Гужавин. – С ними мы искали решение проб­лем утилизации мусора. Сейчас наша задача – подобрать наиболее подходящие мини-технологии для переработки отходов. Технопарк готовит для нас такие предложения.

На сегодня туристическая зона обеспечена водоснабжением, достраиваются общественные туалеты, а для канализирования используются запатентованные технологии, которые позволяют очищать стоки без подключения к центральным коммуникациям. На средства бюджета нацпарка уже смонтировано больше 30 мусорных площадок с контейнерами, куплено два мусоровоза.

– В прошлом году нас посетили более 300 тысяч человек – меньше обычного из-за пандемии, – объяс­няет директор Государственного национального природного парка «Иле-Алатау» Дамир Малгельдиев. – Но мы понимаем, что поток турис­тов будет расти, поэтому нужно создавать инфраструктуру. Визит-центр стимулирует развитие нового направления – экотуризма: здесь разместится вся информация о природных достопримечательностях, будут даваться рекомендации по бережному отношению к природе, появится возможность проводить уроки для детей о местной флоре и фауне.

Не хуже, чем у людей

Сторонником экологической концепции развития особо охраняемых природных территорий называет себя и член общественных советов при Минэкологии РК и Иле-Алатауского парка Мурат Абенов. Хотя изначально, по его собственному признанию, он не одобрял идей передачи земель в нацпарках в аренду частным инвесторам.

– Это хорошо, что привлекаются ресурсы бизнеса, и к проектам предъявляются строгие требования, – считает Мурат Абенов. – Они не должны наносить вреда природе, обязательно использование экологичных материалов, легких временных конструкций при строительстве, создание необходимой инфраструктуры для туристов, в том числе общественных туалетов, ящиков для сбора мусора и прочее. Мы побывали и на Кольсайских озерах, и в «Алтын-Эмеле» – везде одно и то же: нет условий для культурного отдыха. Это наносит вред прежде всего самой природе – везде мусор, отходы жизнедеятельности… И проблемы будут накапливаться с каждым годом, если мы не начнем их решать сейчас. Одним из таких решений является экотуризм, который последние десятилетия активно развивается во всех странах, где природу ценят и заботятся о ней.

С начала года визит-центр в «Иле-Алатау» успел принять больше 300 посетителей. И это, как считают все, кто сегодня причастен к реализации экотурис­тической программы, хорошее начало для большого государственного дела. Открытие первого объекта из этих планов можно считать стартом для создания целостной современной инфраструктуры внутреннего туризма.

Всего в рамках проекта по развитию экотуризма компания-инвестор намеревается в течение 4 лет отремонтировать 155 км пешеходных троп, открыть 17 новых пешеходных и велосипедных дорожек, построить 10 глэмпингов, 2 кэмпинга, по одному этноаулу и караванингу.

Проект предусматривает строи­тельство в четырех ущельях «Иле-Алатау» шести визит-цент­ров, три из них – вблизи Большого Алматинского озера, в Бутаковке и в Тургенском ущелье – планируется открыть уже в нынешнем году.