Фото с сайта wallpapers.ru
Черный медвежонок из России переплыл реку Уссури, по которой проходит российско-китайская государственная граница, и оказался в районе небольшого города в уезде Жаохэ (провинция Хэйлунцзян), вызвав там настоящий переполох среди местных жителей, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Синьхуа
.
Как передает агентство, несмотря на то, что медведя пытались отпугнуть, он все же забрел в городской парк. Полиция была вынуждена эвакуировать напуганных посетителей. Сам медвежонок также, видимо, от испуга забрался в одно из зданий. Поймав зверька, сотрудники китайской службы охраны лесов усыпили его. После перевезли в лес и выпустили на свободу.
Власти уезда Жаохэ отмечают, что с 20 августа это уже четвертый случай миграции черных медведей с территории России в Китай. В связи с этим местные службы следят за этими животными, чтобы обеспечить безопасность населения.