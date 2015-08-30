Медвежонок из России напугал китайцев

Чингиз Майсеитов
Фото с сайта wallpapers.ru
Черный медвежонок из России переплыл реку Уссури, по которой проходит российско-китайская государственная граница, и оказался в районе небольшого города в уезде Жаохэ (провинция Хэйлунцзян), вызвав там настоящий переполох среди местных жителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа.

Как передает агентство, несмотря на то, что медведя пытались отпугнуть, он все же забрел в городской парк. Полиция была вынуждена эвакуировать напуганных посетителей. Сам медвежонок также, видимо, от испуга забрался в одно из зданий. Поймав зверька, сотрудники китайской службы охраны лесов усыпили его. После перевезли в лес и выпустили на свободу.

Власти уезда Жаохэ отмечают, что с 20 августа это уже четвертый случай миграции черных медведей с территории России в Китай. В связи с этим местные службы следят за этими животными, чтобы обеспечить безопасность населения.

