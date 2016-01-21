Статьи Медвежья услуга Валерий ВЕДЕНКО, Костанайская область

Фабула дела такова. В отдел миграционной полиции обратилась заявительница М. с целью замены своего удостоверения личности в связи с замужеством и изменением фамилии. Женщина не была гражданкой Казахстана. После приема ее бумаг выявился факт несвоевременной замены документов, удостоверяющих личность, что влекло за собой административную ответственность с депортацией за пределы республики. За освобождение ее от ответственности Дворский потребовал взятку в размере 250 тыс. тенге, но вместо денег, похоже, получит срок.

Уголовное дело в отношении начальника миграционной полиции направлено в Рудненский городской суд, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде залога.

