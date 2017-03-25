MEGA Silk Way примет участие в акции "Час Земли"

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Сегодня, 25 марта, в 20.00 в ТРЦ "MEGA Silk Way" состоится торжественная церемония открытия программы, посвященной международной акции "Час Земли", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
В ходе программы пройдет презентация ярких экологических инициатив WWF в Казахстане и во всем мире. В мероприятиях примут участие представители госорганов, НПО и бизнес-структур, студенты Евразийского и Назарбаев университетов, СМИ.
Напомним, сегодня, 25 марта, с 20.30 до 21.30 состоится традиционная международная экологическая акция "Час Земли". В этом году все крупные города страны отключат внешнее освещение и подсветку главных архитектурных объектов
.
В Астане одновременно погаснет подсветка самых известных зданий и памятников, таких как театр оперы и балета "Астана Опера", монумент "Астана Байтерек", триумфальная арка "Мәңгілік ел", Дворец независимости, мечеть "Хазрет Султан", стадион "Астана-Арена" и другие.
"Час Земли-2017" в Казахстане пройдет под эгидой "Национального дня посадки леса" с целью сохранения и восстановления лесов, обустройства городских зеленых зон, участия общественности в сохранении и приумножении лесных богатств Казахстана.
Организаторами акции в Астане выступают городской акимат, Международный секретариат G-Global, Коалиция за "зеленую экономику" и развитие G-Global, Фонд Земли, РОО "Экологический альянс "Байтақ Болашақ", Программа развития ООН в Казахстане.
Отметим, что "Час Земли" – это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие 7 000 городов из 175 стран.