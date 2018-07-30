Меган Маркл не отметит свой день рождения во дворце

Супруге принца Гарри Меган Маркл 4 августа исполнится 37 лет. Это будет ее первый день рождения в качестве члена королевской семьи. Но, как стало известно, отметит его она не в кругу семьи, а за пределами дворца, сообщает cosmo.ru.
Как оказалось, свой первый день рождения в статусе жены принца Меган проведет не во дворце в кругу королевской семьи, а на свадьбе. В этот день женится близкий друг принца Гарри и принца Уильяма Чарли Ван Штраубензи. Супруг Меган, герцог Сассекский, выступит в роли шафера, поэтому пропустить это событие супружеская чета не сможет.
Возможно на торжестве появится и принц Уильям с Кейт Миддлтон: брат жениха – крестный отец трехлетней принцессы Шарлотты, дочери герцога и герцогини Кембриджских.
Как отмечают СМИ, Меган Маркл только недавно вошла в королевскую семью, но уже успела не один раз нарушить протокол.
