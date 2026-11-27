За 35 лет Независимости Алматы преобразился до неузнаваемости и похорошел, в разы выросло его население, значительно расширились границы мегаполиса. За три с половиной десятилетия коренным образом изменились подходы к градостроительству, формированию устойчивой транспортной логистики, немыслимой ныне без цифровых решений. Формирование нового архитектурного облика ведется с использованием современных строительных технологий и материалов. В настоящее время перед руководством мегаполиса, его зодчими и градострои­телями стоят задачи по формированию города будущего с учетом мировых тенденций, касающихся урбанизации и архитектуры.

фото пресс-службы акима Алматы и автора

Вот и в ходе состоявшегося на днях в Алматы Международного форума по архитектуре и городскому развитию SHARE Kazakhstan 2026 были обсуждены вопросы перспективного развития данной сферы. Это мероприятие, организованное при поддержке акимата Алматы, проводится в городе второй раз. Оно объединяет специалистов ведущих международных архитектурных бюро, экспертов из Казахстана, стран Центральной Азии и дальнего зарубежья. Их дискуссии и презентации современных тенденций в архитектуре и градостроительстве нередко служат методологической основой практической деятельности отраслевого сообщества Казахстана.

Деловой тон работе форума, состоявшегося, кстати, буквально после того, как вступил в силу обновленный генплан города, разработанный на период до 2040 года, был задан приветственным обращением к его участникам акима Алматы Дархана Сатыбалды. Обозначая стоящие перед градостроителями мегаполиса задачи, глава города подчеркнул значимость международного профессионального диалога, обмена опытом и привлечения передовых архитектурных методик для развития городской среды.

Спикер выразил уверенность, что форум откроет новые возможности для реализации проектов и плодотворного сотрудничества международных и казахстанских архитектурных бюро, университетов и экспертов.

– Сегодня в мире конкурируют уже не только государства, но и города – за людей, инвестиции и идеи. По данным ООН, на планете уже более 500 городов-миллионников, а к 2030 году их станет больше 700. Города формируют свыше 80 процентов мирового ВВП. Наш город – крупнейший в Казахстане и один из ведущих экономических, деловых и культурных центров Центральной Азии. Здесь проживают более 2,4 миллиона человек, город формирует около 22 процентов ВВП республики.

По итогам исследования Организации Объединенных Наций по развитию электронного правительства UN E-Government Survey 2026, город Алматы поднялся на 15 позиций по сравнению с 2024 годом в мировом рейтинге цифровых услуг и занял 12-е место среди 194 городов мира, войдя в число мировых лидеров цифрового городского управления.

По этому показателю Алматы разделил 12-е место с Копенгагеном, Лондоном, Токио, Шанхаем и рядом других городов мира. Развитие цифровой инфраструктуры повышает удобство городской среды не только для жителей, но и для туристов. Доступ к актуальной информации, электронным сервисам и цифровым инструментам позволяет гостям города легче ориентироваться, планировать поездки и пользоваться городской инфраструктурой. Алматы должен оставаться городом, в котором комфортно жить, работать, учиться и вес­ти бизнес, – сказал Дархан Сатыбалды.

По словам акима, Алматы – город у подножия гор, город-сад, город с богатым архитектурным наследием. Его исторический центр, зеленый каркас, природные территории и горный ландшафт – часть уникального городского характера, который необходимо сохранить для будущих поколений.

– Город – это не только здания, но и окружающее их пространство: улицы, дворы, скверы, площади, где и проходит основная жизнь алматинцев. Для мегаполиса особенно важны сейсмическая безопасность, экологическая устойчивость, сохранение зеленых территорий и проветриваемость города. Поэтому развитие должно быть не только интенсивным, но и сбалансированным, – подчеркнул Дархан Сатыбалды. – Особое значение для нас имеют задачи, обозначенные Главой государства в нынешнем Послании народу. Президент подчеркнул необходимость формирования нового государства с современной инфраструктурой, высоким качеством жизни и комфортной для человека средой, что возлагает особую ответственность на Алматы, который должен стать лидером в сфере строительства, архитектуры и градостроительства, формируя новые стандарты качества городской среды. Мы открыты для освоения международного опыта и новых технологий. Для нас важно не переносить готовые проекты, а получать профессиональную оценку города и совместно с зарубежными архитекторами находить решения для конкретных территорий Алматы.

По словам Дархана Сатыбалды, это могут быть новые общественные пространства, транспортно-пересадочные узлы, реконструкция сложившихся райо­нов, создание центров притяжения и развитие полицентров.

Важную роль в этом процессе призван сыграть генеральный план Алматы, задающий направление для развития города. Следующим этапом, как подчеркнул Дархан Сатыбалды, станет качественная проработка территорий, появление архитектурных концепций и конкретных проектов, которые в акимате готовы обсуждать, а также проведение профессиональных воркшопов, архитектурных конкурсов, исследований и обмен экспертными оценками.

– Мы не стремимся переносить в наш южный мегаполис готовые решения из других городов без изменений. Ведь Алматы имеет свою историю, природные особенности, собственную сложившуюся архитектурную школу. И международных архитекторов пригласили не для того, чтобы они привезли готовые проекты, для нас важны именно профессиональные оценки со стороны и предложения по конкретным территориям, выработанные совместно с казахстанскими коллегами, – пояснил выступающий. – Перед Алматы стоят масштабные задачи. У города есть генеральный план на период до 2040 года и конкретные территории, на которых следует воплотить в жизнь новые проекты. Предстоит дополнить существующие планы качественными архитектурно-градостроительными решениями. Уверен, этот форум откроет путь к новым проектам, к плодотворному сотрудничеству международных и казахстанских архитектурных бюро, университетов и экспертов. Наша общая задача состоит в том, чтобы создать условия для развития Алматы как современного, безопасного и комфортного города, сохранив его уникальность. Чтобы через несколько лет можно было бы сказать, что Алматы вырос и обновился в соответствии с требованиями времени, но не утратил самобытности, остался привлекательным для людей.

Дархан Сатыбалды заверил участников форума в заинтересованности акимата в осуществлении проектов, способных не просто изменить отдельную территорию, но сформировать новое качество городской среды, объединив международный опыт, потенциал казахстанских специалистов и реальные градостроительные задачи. Именно такое взаимодействие позволит перейти от обсуждения архитектуры будущего к ее практичес­кому созиданию.

– Форум SHARE Kazakhstan 2026 создаст фундамент для продолжения диалога с акцентом на реальные решения, профессиональные контакты и будущие проекты. В итоге город получит не только новые идеи, но и конкретные градостроительные договоренности, которые найдут свое место в развитии Алматы, – выразил уверенность аким города.

Следует сказать, что участниками форума стали архитекторы из Великобритании, Германии, Дании, Испании, Словении, Турции, Китая, Южной Кореи, других стран. В том числе эксперты, представляющие известные в мире архитектурные бюро – Zaha Hadid Architects, Foster + Partners, Bjarke Ingels Group (BIG), Kohn Pedersen Fox (KPF), Gehl, gmp Architekten, Aedas, Simpson Haugh, MORPH, ENOTA, LDA Design, CITIC Design и другие.

Организатором форума в Алматы со стороны мирового градостроительного сообщества выступила SHARE Architects – международная платформа, которая около 30 лет объединяет архитекторов, инженеров и подрядчиков Европы, Кавказа и Центральной Азии. Мероприятие проводилось совместно с профессиональным сообществом SHARE Architects Society. Первый форум SHARE Kazakhstan состоялся в Алматы в сентябре 2025 года и собрал более 30 архитекторов из 18 стран.

Основатель SHARE Architects Флорин Миндириджиу подчеркнул важность сочетания современных архитектурных решений с сохранением самобытности Алматы, его уникального природного ландшафта и архитектурного наследия. По словам эксперта, современный международный опыт должен способствовать развитию города, сохранению его особого характера.

– Алматы обладает уникальной природой, окружающие город горы, реки и живописный природный ландшафт – большое преимущество. Судя по представленным на форуме проектам, архитекторы учитывают эти особенности, – сказал Флорин Миндириджиу.

Он счел необходимым отметить, что не стоит воспринимать высотные здания как угрозу облику города. Эти жилые сооружения должны гармонировать с природой, способствовать повышению благосостояния горожан и создавать условия для комфортной жизни.

Директор проектов международной компании Gehl Александр Спитцер, обращаясь к участникам форума, сказал, что в Алматы заметны положительные изменения городской среды. При этом, на взгляд проектного директора, важно не только создавать новые общественные пространства, но и переосмысливать существующие территории, делая их более доступными и удобными для повседневной жизни. У города есть огромный потенциал для развития. Комфортная среда складывается не только из больших парков и площадей, но и из обычных тротуаров, дворов и небольших пространств рядом с домом.

В качестве общеизвестного примера он привел проект по преобразованию Таймс-сквер в Нью-Йорке, где часть территории, ранее занятой автомобилями, была передана пешеходам.

Еще одним перспективным направлением для Алматы эксперт предложил считать развитие концепции «города 15 минут», при которой основные повседневные потребности жителей можно удовлетворить в пределах короткой пешей прогулки от дома.

– Для Алматы это вполне достижимая цель. У города уже есть хорошие условия для пешеходов: широкие тротуары, развитая связь между районами и большое количество зеленых насаждений. Дальнейшее расширение общественных пространств и их интеграция в городскую среду позволят сделать Алматы более комфортным для горожан, – подчеркнул Александр Спитцер.

В ходе форума зарубежных экспертов заинтересовали большие возможности для развития городской среды. Директор международной проектной компании LDA Design Бенджамин Уокер, выступая на Международном форуме SHARE Kazakhstan 2026, сказал, что быстрый рост Алматы и запросы молодого населения открывают новые возможности для развития современной городской среды. Город сталкивается с различными вызовами, однако одно­временно находятся и впечатляющие, интересные решения. Для архитекторов и проектировщиков это возможность создавать общественные пространства, отвечающие потребностям жителей и меняющемуся образу жизни.

Проектировщик подчеркнул, что при планировании городской среды обязательно необходимо учитывать интересы молодого поколения, которое ждет от города разнообразия возможностей. Такой подход, по мнению эксперта, имеет особое значение для быстро развивающихся мегаполисов.

Бенджамин Уокер обратил внимание также и на туристический потенциал Казахстана. По его словам, путешественники все чаще ищут новые направления, необычные впечатления и возможность познакомиться с другими культурами. По его мнению, развитие городской среды и раскрытие туристических возможностей республики способны повысить привлекательность Алматы как для местных жителей, так и для иностранных гостей.

Одной из основных дискуссий форума стала тема высотного строительства и развития в этих условиях новых общественных пространств. В центре внимания участников мероприятия были современная архитектура и опыт проектирования. В рамках пленарных сессий спикеры представили проекты общественных зданий, решения для фасадов и примеры крупной застройки городов мира, которые можно применять и в Алматы.

Оценивая итоги форума, генеральный директор НИИ «Алматыгенплан» Асхат Садуов выразил свое мнение:

– SHARE Kazakhstan 2026 дает нам возможность ознакомить коллег с подходами Алматы к собственному городскому развитию, поделиться наработками, обсудить актуальные задачи в сфере архитектуры и градостроительства. Не менее важно изучить опыт других растущих городов, узнать, как они отвечают на современные вызовы, и определить решения, которые могут быть применены с учетом особенностей Алматы.

Руководитель отраслевого НИИ также остановился на возможности высотной и плотной застройки. По его словам, крупные города в своем развитии приходят к высокой плотности застройки, долго к высотным этажам не шел Лондон, но даже этот мегаполис сейчас уплотняется и растет вверх. Что закономерно, такова тенденция в развитии, с которой сталкиваются большие мегаполисы. Алматы тоже подходит к рубежу в три миллиона жителей, в Центральной Азии, наверное, это самый большой экономический центр. Что касается сейсмики, то сегодня существуют достаточно надежные технологические решения по строительству высотных зданий. К примеру, Япония вся находится в сейсмической зоне, и НИИ «Алматыгенплан» очень плотно взаимодействует с японскими коллегами. Японцы и американцы по этой теме сейчас впереди планеты всей.

Ранее Советский Союз был одним из лидеров в области сейсмики, институт сейсмологии, как известно, находился в Алматы. Так что и мы в этом смысле достаточно продвинутые – те землетрясения, которые у нас происходили, показали, что наши здания достаточно устойчивы, все необходимые технологии при их строительстве применяются, есть гасители колебаний, сейсмоизоляторы, позволяющие зданию не разрушиться во время землетрясения.

В будущем, как подчеркнул генеральный директор НИИ Асхат Садуов, в Алматы будет определенная территория с высотной застройкой, downtown. Остальные же территории все-таки хочется оставить с привычной этажностью, к ней здесь привыкли, она создает комфортное человеческое пространство.