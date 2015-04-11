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Мегаполис встречает гостей

Аскар БЕЙСЕНБАЕВ
Торжественная встреча участников республиканской акции, посвященной 20-летию Ассамблеи народа Казахстана, прошла на перроне вокзала "Алматы-2". Флэшмоб, песни, одну из которых исполнил народный артист РК Ескендир Хасангалиев, – стали лейтмотивом большой насыщенной программы, которая ждет алматинцев. В самом большом городе страны состав сделал остановку на два дня. За это время жители мегаполиса, как и в предыдущих населенных пунктах, смогут получить консультации по всем направлениям.

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Как отметила депутат Мажилиса Парламента РК Надежда Нестерова, в состав участников поезда входят известные люди и высокие профессионалы своего дела, готовые отправиться в самые отдаленные уголки страны, чтобы донести идеи мира, согласия, толерантности.
Буквально через час после того, как поезд прибыл на перрон, открылась приемная Совета общественного согласия, члены которого вместе с представителями городской прокуратуры, Секретариата АНК и управления внутренней политики Алматы готовы были ответить на все вопросы граждан.

В университете "Туран" представители Министерства образования и науки, НАО "Кәсіпқор", городские управления провели встречи со студентами. Так называемые Skillsshop должны помочь молодым людям в дальнейшей карьере. В это же время в Колледже новых технологий шел диалог о престиже и перспективах рабочих профессий, их востребованности на сегодняшнем рынке труда.

В рамках акции «20 добрых дел» в Военном институте радиоэлектроники совместно с Советом генералов чествовали ветеранов.
Далее представители АНК в рамках проекта "Семейная династия" посетили АО "Келет", где сегодня установлены не имеющие аналогов на всем пространстве СНГ два кромкосгибочных пресса швейцарского производства, а также высокотехнологическое оборудование по лазерной резке. Для предпринимателей подготовлены специальные буклеты, брошюры, презентации. Здесь же ведущие специалисты дали узкопрофильные консультации.

Большой интерес у горожан и гостей Алматы вызвали мероприя­тия "Одна страна – одна судьба", прошедшая в Государственном республиканском театре музыкальной комедии им. К. Кожамьярова, а также акция "Подари родному городу дерево", во время которой было высажено немало деревьев в Парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев.

Не менее насыщенным будет и сегодняшний день. В поликлинике ветеранов Великой Отечественной войны пройдут консультации по медицинским вопросам. В ЦОНе расскажут о предоставлении государственных услуг по 160 наименованиям. А в Алматинском колледже энергетики и электронных технологий пройдут встречи с выпускниками школ, а также организаций технического и профессионального обучения. Спикеры расскажут о преимуществах и возможностях участия в социальном проекте "Мәңгілік ел жастары – индустрияға!".
Кроме этого, на стадионе спортивного комплекса КазНУ им. Аль-Фараби состоится торжественная церемония открытия игр Национальной студенческой лиги по футболу-2015, в киноконцертном зале "Алатау" пройдет выставка "Менің Елiм – Мәңгілік Ел", а также грандиозный концерт звезд отечественной эстрады.

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