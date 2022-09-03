Механизм поддержки бизнеса пересматривают в Казахстане

Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов на заседании правительства рассказал, какой бизнес будет получать поддержку государства, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Ержан Биржанов сообщил, что планируется внедрение автоматизированной системы определения получателей мер господдержки.

«Министерством разработана система мониторинга выделяемых мер государственной поддержки. Утверждена новая методика оценки эффективности, которая позволит провести сравнительный анализ субъектов, получивших господдержку, с субъектами, которые развиваются без поддержки государства. Будет реализован инструмент «скоринга», результаты которого планируется использовать при оказании господдержки», - сказал спикер.

По его словам, это позволит более эффективно использовать средства, направленные на финансовую поддержку предпринимателей.

«Поддержку получит бизнес, который имеет положительные показатели по уплате налогов, увеличению рабочих мест или фонда заработной платы», - добавил вице-министр.