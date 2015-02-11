Механизмы поддержки отечественной экономики обсуждают в Астане

Расширенное заседание Правительства под председательством Президента Нурсултана Назарбаева началось в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz
"В Казахстане кризиса нет. Есть мировой кризис, есть падение почти в два раза цен на металлы и углеводороды", – сказал Глава государства, открывая заседание.
Как сообщалось ранее, в ходе мероприятия будет обсуждено текущее состояние отечественной экономики и меры по ее дальнейшему развитию. Также члены Кабинета министров рассмотрят основные механизмы реализации новой экономической политики "Нурлы жол".