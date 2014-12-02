Механизмы стимулирования роста жилищного строительства рассмотрит НПП

В Национальной палате предпринимателей планируют рассмотреть меры по стимулированию большего развития строительного сектора, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на председателя НПП Аблая Мырзахметова."Есть вопросы и сегодняшнего дня. Не скрою, есть девальвационные ожидания. Мы понимаем, в какое турбулентное время живем, только и успеваем следить за курсом рубля, доллара. Наверное, здесь нам нужно посмотреть механизмы, откуда стимулировать рост в строительном секторе", – сказал он в ходе I Евразийского конгресса строительной отрасли в Астане.Вместе с тем он отметил, что строительная отрасль Казахстана восстановилась после финансово-экономического кризиса 2008–2009 годов. "Строительная отрасль после кризиса, можно сказать, восстановилась. Прошлый год это показал. 8% занято в ней, а это крайне важно. Если говорить о финансировании, то 1,3 триллиона тенге – это объем кредитов, выданных на 1 января 2014 года в строительный сектор", – отметил глава НПП.Одной из проблем, стоящих сегодня перед строительным бизнесом, является кадровый вопрос, заметил Мырзахметов. Однако в последние годы ситуация сдвинулась с мертвой точки."Здесь есть, конечно, подвижки, мы приступили. Удалось договориться с Правительством, впервые над 11 колледжами в этом году удалось взять шефство. Это дает вам, то есть бизнесу, самостоятельно формировать учебную программу, подходы, организовывать практику, контролировать ход обучения, улучшать материальную базу. За счет этого готовить себе кадры и увеличивать гарантированное трудоустройство. Это практика покажет. Со следующего года мы готовы расширять, если дело пойдет", – сказал он.