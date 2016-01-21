Мехико станет новым штатом Мексики

Парламент Мексики одобрил в среду, 20 января, политическую реформу в отношении столицы страны, меняющую ее статус и создающую на месте федерального столичного округа новый штат – "город Мехико", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net.
"Начинается новый этап в жизни Мехико, основанный на конституции и в соответствии с нашими ценностями и надеждами", – написал в Twitter глава федерального округа Мигель Анхель Мансера.
"До этого момента в Мексике существовали 31 штат и отдельное территориальное образование – федеральный округ, имевший особый статус. С 1824 года эта особая территориальная единица была местом расположения центральных властей Мексики и не относилась ни к одному штату", – говорится в сообщении.
Как отмечается, реформа дает Мехико как равноправному территориальному субъекту страны гораздо больше возможностей. Так, город сможет принять свою конституцию, он получает финансовую и налоговую независимость от решений центральных властей, а нового алькальда нельзя будет сместить даже решением сената. Изменится также территориально-административное деление Мехико.