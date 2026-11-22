фото Галымжана Аблкаятова

В мероприятии приняли участие ученые из Казахстана, России, Италии и Турции, научные сотрудники музея и представители сферы образования.

– За годы независимости созданы возможности для изучения прошлого, развития археологии и возвращения исторической памяти. Музей-заповедник «Бозок» стремится стать не только хранителем наследия, но и площадкой международного сотрудничества, – отметил директор музея-заповедника «Бозок» Жандос Болдыков.

В ходе встречи обсуждались историчес­кое значение городища Бозок, наследие эпохи Золотой Орды, результаты археологичес­ких и генетических исследований, а также духов­ное и интеллектуальное наследие казахского народа. Участники представили научные доклады и обменялись опытом в области изучения и сохранения культурного наследия.

С докладом «Золотоордынский некрополь городища Бозок» выступила директор НИИ археологии им. К. А. Акишева Марал Хабдулина, которая в этом году отмечает 75-летний юбилей. Супруга и соратница первого исследователя городища Кемаля Акишева, она участвовала в открытии Бозока и посвятила ему десятилетия научной деятельности. Коллеги сердечно поздравили юбиляра, пожелав здоровья и успехов в исследовательской работе.

Марал Хабдулина напомнила, что поселение на левом берегу Ишима у озера Бузукты существовало с VI–VIII по XVI век, сохранив следы древних тюрков, Кипчакского и Казахского ханств, Улуса Джучи. Даты подтвердил радиоуглеродный анализ почвы и костей. С 1999 по 2014 год на территории городища Бозок было расчищено 8 тыс. кв. м: обследованы жилища, укрепления, ирригация. Докладчик выделила среди них золотоордынский некрополь XIII–XVI веков – 68 мусульманских захоронений (в подбоях и склепах) и восемь тайных грунтовых погребений XIV столетия. Здесь были обнаружены остатки шести однокамерных мавзолеев (по три из жженого и сырцового кирпича), бескупольные хазира и оградки. На месте раскопок были найдены резная терракота, обжиговая печь, бронзовое зеркало, наконечники стрел и серебряные браслеты.

О древнем ремесле степняков в докладе «Косторезная мастерская поселения Аккезен» рассказал профессор Карагандинского университета им. Е. А. Букетова Виктор Варфоломеев, а заведующий отделом средневековой археологии

Института археологии им. А. Х. Маргулана Азильхан Тажекеев в докладе «Феномен Жетыасара: археологические исследования на стыке степной и городской культур» показал взаимодействие кочевого мира и оседлых центров.

Тайну названия древнего городища раскрыл заведующий кафедрой истории искусства Йозгатского университета Бозок (Турция) профессор Мехмет Кутлу. Слово «бозок» упоминается в легенде «Огуз-наме» Рашид ад-Дина о разломанном луке («боз ок») и правом крыле огузов. Но орхонские надписи, словарь Махмуда Кашгари и «Китаб-и Дедем Коркуд» его не знают: впервые бозоки упомянуты в 1153 году при восстании против сельджукского султана Санджара. По гипотезе ученого, «боз» в символике цвета означало смешанный союз огузов, кыпчаков, кимаков, печенегов и карлуков с центром близ Астаны. В XIII–XIV веках наз­вание «перекочевало» в Анатолию – край «Бозок жайлауы» (Йозгат до 1927 года), а перекличка топонимов – Бозок, Есиль и Ешильырмак («Зеленая река»), Бурабай и Борабой – ждет изучения.

Значение городища в евразийской медиевистике обозначил кандидат исторических наук, сотрудник Института архео­логии РАН и участник раскопок Бозока Алексей Свиридов. В своем выступлении он напомнил определения Кемаля Акишева «предтеча Астаны» и «Мекка археологов степной Евразии», которыми тот обозначал Бозок как военно-политический и культовый центр Приишимья X–XII веков, ставку огузо-кыпчакского вождя на Степном шелковом пути. Ученый также отметил, что в 2004 году международный семинар признал комплекс «Бозок» уникальным домонгольским городом: тогда там были зафиксированы три укрепленные площадки, посад с землянками, каминами и суфами, оросительная сеть. Планировка северного квартала в реконструкции Марал Хабдулиной перекликается с храмом Культегина и Кара-Гольским мемориалом.

Много лет исследует Бозок директор Итальянской археологической экспедиции в Казахстане, профессор Жан Лука Бонора. На встрече он представил предварительные итоги генетического анализа человеческого материала из Бозока.

В завершение форума главный научный сотрудник Института изучения Улуса Джучи, член профильного комитета при Нацкомиссии ЮНЕСКО и ИСЕСКО Зубайда Сураганова выступила с докладом «Устные и песенные традиции казахов как часть интеллектуального наследия: из опыта подготовки номинационных досье для ИСЕСКО». По ее словам, история Великой степи живет не только в кладке мавзолеев, но и в звучащем слове, которое наша страна представила миру. Главный научный сотрудник музея-заповедника «Бозок» Сауле­ Бурбаева акцентировала внимание на необходимости популяризации древнего городища. В этой связи она представила школьных учителей, принявших участие в круглом столе, и рассказала об их достижениях.

Мероприятие стало площадкой для укрепления международного научного сотрудничества и развития совместных исследований.