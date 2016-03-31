​Мексиканцы против Трампа

Главный фаворит президентской гонки в республиканской партии Трамп начал свою предвыборную кампанию с заявления о том, что Мексика в основном импортирует в США преступников, насильников и наркоторговцев, а затем выдвинул идею сооружения пограничной стены. Подобная перспектива вызвала возмущение едва ли не всех граждан США латино­американского происхождения, однако Трамп показал, что извиняться перед ними или отказываться от своих слов не собирается.

АЭС погрузят в «вечную мерзлоту»

Компания – оператор аварийной японской АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power решила с сегодняшнего дня начать заморозку защитной стены под помещениями станции, которая должна, по задумке инженеров, предотвратить утечки радиоактивной воды в почву. Об этом сообщил сегодня телеканал NHK.

Как ожидается, благодаря стене «вечной мерзлоты» и другим мерам объемы протекающей под станцией воды удастся уменьшить в восемь раз – с 400 до 50 тонн в сутки. Заморозка подземного барьера будет состоять из трех стадий, и только на первую из них уйдет по меньшей мере три месяца. Сколько времени потребуется на завершение всех работ, пока неизвестно.

Пропал радиоактивный чемоданчик

Совет по ядерной безопасности Испании заявил об исчезновении оборудования, которое содержит два радио­активных источника, сообщает местный телеканал ABC.

Радиоактивные материалы находились в чемодане с оборудованием для измерения плотности и влажности грунта. Он был похищен из автомобиля, припаркованного в Севилье. Опасные источники относятся к четвертой категории опасности в соответствии с классификацией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Считается, что они не представляют опасность для людей, если находятся полностью внутри закрытой капсулы, но при этом несут угрозы в случае их извлечения или повреждения капсулы.

Выход из ЕС связан с терроризмом

По словам заместителя министра юстиции Соединенного Королевства по правам человека и гражданским свободам Доминика Рааба, центральным пунктом дискуссии о выходе Великобритании из ЕС является последующая возможность более тщательного контроля за миграционными потоками на британских границах. Возможный выход из Евросоюза по итогам предстоящего этим летом референдума может позитивно сказаться на безопасности страны и способствовать более эффективной борьбе с терроризмом. Замминистра дал понять, что диктуемые Брюсселем нормы буквально связывают руки полиции, что может привести к проникновению в страну экстремистов.

Семьи военных под угрозой

Пентагон распорядился эвакуировать из Турции семьи находящихся там американских военнослужащих из соображений безопасности. Об этом заявил официальный представитель американского минобороны Питер Кук. Ранее американский госдеп также настоятельно рекомендовал членам семей своих сотрудников, которые работают в южных регионах Турции, сменить место проживания. Американским туристам тоже рекомендовано не посещать это государство, так как, по мнению дипломатов, они могут стать целью для террористов.

Золотой автопарк

Саудовский миллиардер прилетел на отдых в Лондон, взяв с собой собственный автопарк, стоимость которого превышает 1,4 млн долларов. Он перевез «мерседес», «бентли», «ламборгини» и «роллс-ройс», покрытые золотом. Машины заметили в лондонском районе Кенсингтон, а прежде они были припаркованы у пятизвездочного отеля «Мандарин ориентал».

Как сообщает Daily Mail, саудовский миллиардер прибыл на открытие городского сезона суперкаров. Это период, когда состоятельные арабы бегут от жаркой погоды на Ближнем Востоке и разъезжают по британской столице на своих дорогостоящих авто. Такое происходит регулярно на протяжении последних лет, когда богачи из Кувейта, Саудовской Аравии и Эмиратов приезжают в Лондон, стремясь перещеголять друг друга своими тюнингованными машинами.