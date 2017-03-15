​Мелкие и крупные

На этот вопрос трудно ответить даже после знакомства со статистикой. По данным областного управления сельского хозяйства, в регионе действует 73 кооператива, в том числе 47 по переработке мяса, 16 в растениеводстве, 5 в сферах пчеловодства, а также вылова и переработки рыбы. В то же время по данным областной Палаты предпринимателей, СПК ровно вдвое больше – 146.

В молочной отрасли к концу года, как сообщили в управлении, планируются 12 пилотных кооперативов – они призваны решить проблему закупа молока у населения. В экспертном сообществе эту цифру называют больше желаемой, чем действительной. Дело в том, что в селах вокруг областных и районных центров владельцы коровок давно скооперировались (хоть и неформально) и самостоятельно продают молоко горожанам.

– В деятельности СПК немало проблем, – отметила заместитель директора Палаты предпринимателей ВКО Оксана Желякова. – Например, для крестьян, которые выращивают подсолнечник, необходимо предусмотреть субсидии, если они сдают семечки местным предприятиям-переработчикам. Тогда в такой кооперации есть смысл. По этому же принципу субсидии необходимы фермам для удешевления затрат на крупные откормочные площадки и ведение селекционной и племенной работы. По сельхозкоопе­ративам, которые заняты рыбным промыслом, нужно увеличить лимит на вылов судака с 500 до 1 141 тонны. Иначе не получится развить собственную переработку, а это конечная цель кооперации. Когда добьемся переизбытка сырья, тогда и переработкой будет интересно заниматься. Сырья реально не хватает, цены на него все равно остаются высокими и негативно сказываются на конкурентоспособности готового продукта.

На днях региональные СМИ Восточного Казахстана сооб­щили о создании самого крупного в стране медового коопе­ратива на базе местного крестьянского хозяйства. В него вошли 1 200 пасечников, в том числе из Талдыкоргана, Жамбылской и Павлодарской областей. Задача – приобрес­ти фасовочное оборудование и экспортный сертификат стоимостью в 8 млн тенге для торговли с Китаем. Звучит привлекательно, но что получится на практике? Как будет выстраиваться взаимодействие? Предприниматели реально повезут в Усть-Каменогорск мед из Тараза и Талдыкоргана или все-таки мега-объединение придумано на бумаге ради доступа к крупному кредиту?