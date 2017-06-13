Мелочей не бывает

«Особое отношение к родной земле, ее культуре, обычаям, традициям – это важнейшая черта патриотизма. Это основа того культурно-генетического кода, который любую нацию делает нацией, а не собранием индивидов», – говорит Президент в своей статье и призывает всех казахстанцев включиться в эту работу.

В Павлодарском государственном педагогическом институте составили план на нынешний год по реализации программы «Туған жер», включающий лекции, «круглые столы», семинары и конференции, встречи с краеведами и со знаковыми людьми для Павлодарского Прииртышья. И несомненно, что каждый студент, преподаватель сможет почерпнуть на этих мероприятиях массу полезной информации. Ведь мало любить родной край, его нужно знать.

Наверняка будут полезными для студентов, обучающихся по программе «Серпін-2050», выезды в Экибастуз, где они посетят крупнейшие предприятия региона. Не менее интересными обещают быть и экспе­диция по региональной ономастике и литературоведению, раскопки на территории этнографо-археологического комплекса Акколь-Жайылма с участием юных краеведов-школьников. Кстати, для ребят будет работать и международная летняя школа юных археологов «Древние сокровища Сарыарки». В июле совместно с Казахстанским национальным географическим обществом мы проведем большой молодежный фестиваль «Туған жер», участие в котором примут студенты Казахстана и России. Их ждут водолазное погружение на озере Торайгыр для поиска затонувших артефактов, архео­логический квест «В поисках «Алтын бесика», восхождение на гору Акбет, использование квадрокоптеров и спутниковых систем в археологии, раскопки гробниц эпохи бронзы в урочище «Кемпіртас».

Не будет обойдена вниманием и научно-просветительская работа: сбор материалов и подготовка трехтомника «Баянаула перзенттері» об уроженцах баянаульской земли, оставивших яркий след в отечественной истории, презентация научно-популярных фильмов из серии «Неизвестный Казахстан» о древностях Павлодарского Прииртышья, создание учебного пособия «Школьное краеведение в Казахстане». Непосредственно в образовательный блок наши педагоги внедрят такие элективные дисциплины, как «Крае­ведение», «Культурно-геогра­фический пояс», «Мәңгілік ел», «Модернизация общественного сознания», «Военная история региона и исторические личности», «Основной музыкальный инструмент», «Литература Павлодарского Прииртышья», «Туған жер – Малая родина».

«Первое условие модернизации нового типа – сохранение своей культуры, собственного национального кода. Без этого модернизация превратится в пустой звук», – говорит Президент. Естественно, что историко-культурное наследие всегда интересовало ученых ПГПИ, востребована эта тема и студентами. Один из самых интересных проектов, который стал возможным благодаря развитию современных технологий, осуществил сотрудник регионального археологического центра Margulancentre Талгат Айлыбаев. Он разработал технологию комплексного дистанционного зондирования объектов историко-культурного наследия с использованием беспилотных летательных аппаратов. В итоге при помощи дронов мы провели аэрофотосъемку на таких объектах, как археологический комплекс Аулиеколь (село Каражар Экибастузского района Павлодарской области), курганный могильник Байдала (Кенжекольский сельский округ Павлодара), организовали разведывательные работы в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области. Работой в этом направлении руководит директор регионального археологического центра Margulancentre Тимур Смагулов, курирующий изучение памятников казахской государственности северо-восточной Сарыарки. И это не только многочисленные полевые исследования, историко-этнографические экспедиции, но и создание документальных фильмов, поиск новых исторических источников, создание единой базы данных археологических памятников области.

Меня в статье Президента особенно привлек блок, посвященный развитию прагматизма. Выступая с лекциями перед студентами, я привожу слова Главы государства о том, что «на протяжении столетий наши предки сохранили уникальный экологически правильный уклад жизни, сохраняя среду обитания, ресурсы земли, очень прагматично и экономно расходуя ее ресурсы. И только за несколько лет в середине прошлого века нерациональное использование ресурсов привело к исчезновению Аральского моря, превращению тысяч гектаров плодородных земель в зоны экологического бедствия. И это пример крайне непрагматичного отношения к окружающей среде. Так, прежний национальный прагматизм обратился в расточительность. На пути модернизации нам стоит вспомнить навыки предков. Прагматизм означает точное знание своих национальных и личных ресурсов, их экономное расходование, умение планировать свое будущее».

Для нашей страны, где экономика долгие годы имела сырье­вое направление, вопросы экологии стоят очень актуально. Важное место занимают они и в работе ПГПИ: ученые института предлагают немало проектов, которые затрагивают эту тему. Безусловно, мы не ограничиваем­ся рассуждениями о том, как должны беречь природу, экономно расходовать ресурсы, хотя и такие лекции проводят для наших студентов. Но есть и научные разработки, нацеленные на формирование прагматичного отношения к окружающей среде.

Как подчеркнул Лидер нации в своей программной статье, будущее нашей страны должно быть основано на модернизации общественного сознания. И его надо формировать, наполняя новыми знаниями, основываясь на опыте, накопленном народом за сотни лет. И в этом направлении очень важна работа с подрастаю­щим поколением. Начальник отдела программирования информационно-аналитического центра нашего института Тимур Нурланов разработал интерактивный образовательный портал для проведения олимпиад, конкурсов и викторин по познанию мира и биологии. Стоит отметить, что в этом проекте сделан акцент не только на содержании, хотя разноуровневые вопросы для школьников 3–8-х классов составляли самые опытные педагоги региона, но и на форме. Современных детей привлекают современные средства общения и получения информации, поэтому интернет-олимпиады гораздо более востребованы у школьников, нежели обычные.

Хотелось бы отметить и проект научного сотрудника ПГПИ Руслана Сафарова, который занимается разработкой новых катализаторов глубокой переработки углеводородсодержащего сырья на основе промышленных отходов Аксуского ферросплавного завода. Проблема переработки отходов очень актуальна для экономики Казахстана, поэ­тому сейчас важно предлагать вариан­ты выхода из сложившейся ситуации.

Статья Лидера нации «Взгляд в будущее: модернизация общест­венного сознания» – это руководство к действию, причем по самым разным направлениям. Это пошаговая инструкция, как дальше развиваться нашему обществу. И коллектив Павлодарского государственного института сделает все для реализации этого плана.