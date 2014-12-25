Мелочью считает многомиллиардные финансовые нарушения замакима Алматинской области

Экономика
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Шынар Оспанова
В Счетном комитете Казахстана состоялось заседание, в ходе которого были рассмотрены итоги контроля использования средств республиканского бюджета Алматинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Заместитель акима Алматиской области Махаббат Бигельдиев, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что все выявленные нарушения уже устранены, и в целом это не такая уж большая проблема.

"Сегодня на заседании счетного комитета такие претензии были, но это мелкие вопросы, потому что во время строительства любого объекта бывают такие замечания, как: не вовремя получили разрешение ГАСКа, какие-то разрешительные документы, но в целом грубых таких, нецелевых нарушений нет", – пояснил он, заметив, что на сегодня все налоговые и таможенные сборы идут в рамках установленного плана.

В ходе заседания глава Счетного комитета Козы-Корпеш Джанбурчин сообщил, что общий объем нарушений в регионе составил около 23 млрд тенге, из них неэффективно использовано почти 3 млрд тенге. "По состоянию на 31 декабря 2013 года свободных остатков у вас было 9 миллиардов. Рост по отношению к предыдущему году составил почти 7,5 миллиардов тенге, или 64%. Также были выявлены (нарушения – Прим. автора) без утвержденного в условном порядке ТЭО и ПСД, а также принятия работ, непредусмотренных ПСД на общую сумму 3,4 миллиарда тенге. Как можно без ПСД и ТЭО? Мне не очень понятно. Кроме того, осуществлялись без уведомления ГАСКа строительные работы на общую сумму почти 6,5 миллиарда. Вообще я смотрю, в Алматинской области только миллиардами оперируют", – отметил он.

По его информации, в Алматинской области также были допущены нарушения правил ведения бухгалтерского учета, в частности при составлении и предоставлении финансовой отчетности на общую сумму 1 млрд 145 млн тенге.  

Кроме того, член Счетного комитета Совхозбек Кулмаганбетов рассказал о неэффективном использовании средств на примере объекта системы канализации в  Уштобе на общую сумму 2,2 млрд тенге. "Объект построен. Однако физически он не используется, недостаточно учтены сметные документации, имеются некоторые недостатки. Соответственно, построенный объект не используется, и это является неэффективным использованием бюджетных средств. От этого объекта пока нет пользы для населения. Во многих сферах наблюдаются нарушения по использованию бюджетных средств: здравоохранение, строительство", – пояснил он. 

Член СК отметил, что ответственность отдельных должностных лиц будет рассмотрена к 1 июля 2015 года и будет принято решение.

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