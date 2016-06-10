​Мелодии и ритмы Forte Music Fest

Прошлогодний успех фестиваля укоренил организаторов в решении сделать его ежегодным. Forte Music Fest ставит конкретные цели – привлечение внимания к лучшим образцам классичес­кой музыки, воспитания вкуса у молодого поколения, обмен профессио­нальным опытом среди музыкантов и придание Казахстану статуса одного из важных культурных центров. География участников расширяется: если в прошлом году свое исполнительское мастерство продемонстрировали музыканты из четырех стран, то нынешним летом в Алматы съехались музыканты из Казахстана, России, Перу, Швейцарии, Румынии, Франции, Хорватии, США и Германии. По признанию артистичес­кого директора фестиваля, известного скрипача Армана Мурзагалиева, в оргкомитет поступило 47 заявок, из которых в программу Forte Music Fest были включены только 12 исполнителей.

Программа же фестиваля наряду с произведениями Чайковского, Шуберта, Шостаковича включала и неизвестные широкой публике композиции Ерзаковича, Энеску, Шнитке, Боккерини, Гершвина, Дебюсси, Сильвестрова, Бриттена, Стравинского.

– Звучали произведения тех композиторов, которых можно редко встретить, а то и вовсе не увидеть на афишах казахстанских театров и филармоний, – говорит А. Мурзагалиев. – Программа фестиваля обозначает его уровень, поэтому наш репертуар абсолютно отличается от стандартного концертного сезона.

В первый день фестиваля впервые прозвучала восстановленная сюита «Казахский квартет» известного казахстанского композитора и музыковеда Бориса Ерзаковича, который всю жизнь посвятил изучению и систематизации казахской музыки. Сюита была написана в 1936 году для первого профессионального квартета из казахов-музыкантов – Газиза Дугашева, Рахима Имамбетова, Куддуса Фазлиева и Раупбека Шанина. Спустя 80 лет его блестяще исполнили Аскар Дуйсенбаев (скрипка), Динара Базарбаева (2-я скрипка), Владимир Косьяненко (альт) и Таир Каратаев (виолончель).

На протяжении трех дней гостей фестиваля – вход для которых, благодаря Forte Bank, был свободный – радовали высоким исполнительским мастерством американский кларнетист Вадим Ландо, перуанский гитарист Хесус Кастро-Бальби, казахстанский гобоист Эрик Чалабаев, хорватская пианистка Вес­на Подруг, румынский дирижер Габ­риэль Бебеселеа, танцовщица фламенко Нина Корти, немецкая пианистка Елизавета Блюмина, домб­рист Нуркен Аширов и кобызистка Ардак Итекеева.

В рамках фестиваля в Музее народных музыкальных инструментов им. Ыкыласа прошли бесплатные мастер-классы от виртуозных солистов и концертмейстеров оркестров из разных стран.