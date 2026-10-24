Мелодии Сарыарки звучали в Нью-Дели

Мероприятие было организовано посольством РК в Индии при поддержке акимата Акмолинской области. На концерте присутствовали представители дипломатических миссий, деловых кругов, интеллигенции и правительства Индии.

Поездка стала впечатляющим событием для участников «Арқа әуені» и «Тарту», поскольку оба коллектива впервые представляли национальное искусство на международном уровне. И сделали это весьма достойно. Публика очень тепло встретила красивые мелодии и песни­, рожденные на просторах Сарыарки. Сами музыканты отмечают, что первый выход на международную сцену стал важным этапом в их творчестве.

Впечатляющая поездка открыла новые возможности для культурного сотрудничества. А аплодисменты публики, восхищенной музыкой Сарыарки, стали еще одним поводом для гордости за вокальное и инструментальное искусство родного края.