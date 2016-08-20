В этом году традиционное песенное состязание впервые прошло на родине Шашми Калдаякова в Отрарском районе. В районном Доме культуры села Шаульдер к нему приурочили выставку «Сағыныш сазын самғатқан – Шәмші».

Жюри конкурса возглавил Калдыбек Курманали – композитор, исследователь творчества Шамши Калдаякова. В состав жюри также вошли деятели культуры РК Хадиша Шалабаева, Нурлан Адильханов, художественный руководитель семейного ансамбля Рысдаулетовых «Өркен» Оркен Рысдаулетов, лауреат международных и республиканских конкурсов Мадихан Дуйсеев.

Заявки на участие в конкурсе на этот раз подали более сотни молодых исполнителей со всех районов и городов облас­ти в возрасте от 17 до 29 лет. В финал вышли 20 участников, которые успешно прошли два этапа отборочного тура. Они подарили ценителям творчества композитора истинное наслаждение, окунув в мир его песен – известных и не очень. Жюри было не просто выбирать лучшего. Обладателем Гран-при стал Руслан Акынбеков, земляк Шамши Калдаякова. Первое место досталось шымкентцу Бекзату Тургынбеку, второе — Гульбану Шалабаевой из Сузака, третье место завоевал туркестанский дуэт «Аксу». Специальной награды акима области удостоилась Жулдуз Адильбекова из Арыси. Кроме этого, все участники конкурса получили специальные призы акима области.

– Мухтар Ауэзов назвал песни Шамши лирикой, находящейся на вершине, – подчеркнул глава региона Бейбут Атамкулов в ходе церемонии награждения победителей. – Он — уникальность не только XXI века, но и пример для последующих поколений. В следующем году конкурс предложено провести в Сузакском районе. А в Астане и Отыраре запланировано установить памятники известному композитору.

Обладатели Гран-при и первого места конкурса получат возможность принять участие в международном фестивале песен имени Шамши Калдаякова «Менің Қазақстаным». К слову, четыре года подряд победителями международного конкурса становятся именно южноказахстанские исполнители.