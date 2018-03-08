В честь Международного женского дня 8 марта здесь сос­тоялся музыкальный вернисаж «Мелодии весны». На фоне замечательных картин известных казахстанских мастеров живописи одна из ярких звезд нашей эстрады, лауреат респуб­ликанских и международных конкурсов, зас­луженный деятель Казах­стана Толкын Забирова исполнила оперные арии, казахские народные песни, русские романсы и эстрадные произведения.

Песня «Сольвейг» норвежского композитора Эдварда Грига у Толкын прозвучала особенно проникновенно, а «Вечная любовь» Шарля Азнавура вновь напомнила о весне и радости возрождения светлых чувств. Каждый слушатель нашел в ее исполнении что-то свое, дорогое сердцу. Проникновенный голос певицы очаровал пуб-лику, порой зал с восторгом подпевал ей.

Толкын Забирова, ученица народной артистки СССР, профессора Бибигуль Тулегеновой, является лауреатом премии Фонда Первого Президента РК за вклад в развитие казахстанской эстрады. Свою концертную деятельность она ведет в 3 направлениях: камерная классическая музыка, казахские народные песни, популярная музыка. Певица записала около 20 видеоклипов, подготовила несколько концертных программ, среди которых «Три в одном», «Музыка души», «К прекрасной музыке любовь».