Свежий выпуск
​Мелодии весны
Раушан Шулембаева, Алматы

В честь Международного женского дня 8 марта здесь сос­тоялся музыкальный вернисаж «Мелодии весны». На фоне замечательных картин известных казахстанских мастеров живописи одна из ярких звезд нашей эстрады, лауреат респуб­ликанских и международных конкурсов, зас­луженный деятель Казах­стана Толкын Забирова исполнила оперные арии, казахские народные песни, русские романсы и эстрадные произведения.

Песня «Сольвейг» норвежского композитора Эдварда Грига у Толкын прозвучала особенно проникновенно, а «Вечная любовь» Шарля Азнавура вновь напомнила о весне и радости возрождения светлых чувств. Каждый слушатель нашел в ее исполнении что-то свое, дорогое сердцу. Проникновенный голос певицы очаровал пуб-лику, порой зал с восторгом подпевал ей.

Толкын Забирова, ученица народной артистки СССР, профессора Бибигуль Тулегеновой, является лауреатом премии Фонда Первого Президента РК за вклад в развитие казахстанской эстрады. Свою концертную деятельность она ведет в 3 направлениях: камерная классическая музыка, казахские народные песни, популярная музыка. Певица записала около 20 видеоклипов, подготовила несколько концертных программ, среди которых «Три в одном», «Музыка души», «К прекрасной музыке любовь».

Популярное

Все
В Казахстане предлагают применять принудительный труд в качестве административного наказания
В Кызылорде из-за невнимательности чиновников бизнес-леди оштрафовали на 600 тыс. тенге
Модницам на заметку
Овощи круглый год
На земле отцов
Ориентир – Новый Казахстан
Развитие госуправления: промежуточные итоги и необходимые реформы
Старая сказка на новый лад
Кто отправится в Глазго
Многое нужно наверстать
Суд да дело
Принципиальный шаг в новую эпоху
В условиях высоких инфляционных ожиданий
Расширяются связи
Из-за аварии на скважине водозабора больше недели без воды оставался крупный жилой массив близ Алматы
Тариф для ускорения
Время решительных мер
Сломанные судьбы
Крупнейшая в Центральной Азии
В Семее матери детей-инвалидов обратились к министру здравоохранения Ажар Гиният с просьбой оказать содействие в получении медицинской помощи
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру союзнических отношений – МИД РК
Экономическое развитие немыслимо без науки
Рассылку о призыве России стран-участниц ОДКБ на Донбасс распространяют в соцсетях
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме сторонников
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
UNESCO чествовала Ахмета Байтурсынова
Застали с рачком
В Уральске школьник умер перед уроком в классе
Алихан Смаилов: Казахстан готов нарастить поставки товаров в Иран
Игорь Лепеха стал заместителем министра внутренних дел Казахстана
Указ Президента Республики Казахстан
В чем заключена сила Казахстана, объяснил президент Токаев
В Сибири казахское сокровище тазы дает уроки милосердия и любви
Указ Президента Республики Казахстан
СВМДА: вызовы и перспективы трансформации
Берик Алибай: сегодня его работы украшают самые лучшие коллекции мира
Запущено пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ
Токаев посетил гимназию имени Абая для одаренных детей в Павлодаре
Токаев: Я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Закон Республики Казахстан
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Свежий выпуск
Ориентир – Новый Казахстан
Свежий выпуск
Принципиальный шаг в новую эпоху
Свежий выпуск
Прощай, коллективный иммунитет?
Свежий выпуск
Овощи круглый год

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]