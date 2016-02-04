​Мелодии, знакомые по фильмам

Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Необычный для шымкентского зрителя концерт прошел с триумфом: публика, заполнив не только все места в зале, но и все свободное пространство, буквально неистовствовала от восторга. Шымкентцы уже назвали этот вечер самым ярким музыкальным событием за всю историю города!

Дуэт музыкантов – Мауро Маур, играющий на трубе, и Франсуаза де Клоссе – на фортепиано – того стоил. Виртуозная игра навеяла воспоминания о многих картинах итальянского кинематографа, ставших классикой. В репертуаре музыкантов – произведения Эннио Морриконе, Нино Рота и других легенд киномузыки. Мауро Маура связывали узы дружбы с великими представителями мира кино – Джульеттой Мазиной и Федерико Феллини, что, естественно, отразилось на его репертуаре.

Трубач-виртуоз выступал с концертной программой в самых престижных концертных залах планеты. Кавалер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», международного ордена «Лучший музыкант 2008 года» четыре года гастролирует по миру. Под стать ему и Франсуаза де Клоссе, обладательница международной премии «Фрау Анжелико» 2006 года и ордена «Лучший музыкант» (2008).

«Фишкой» концерта стало выступление известных музыкантов в сопровождении симфонического оркестра Южно-Казахстанского областного театра оперы и балета под управлением главного дирижера Куаныша Исмаилова и артистов хора.

– Ваши музыканты играют великолепно, – эмоционально прокомментировал совместную игру Мауро Маур. – Вот что значит талантливые люди. И еще я заметил, что казахская и итальянская музыка очень схожи: своим мощным напором, страстью, колоритом. Кстати, итальянцы и казахстанцы тоже очень похожи между собой. Нас объединяют темперамент и дружелюбие, пристрастие к кулинарии. Что касается совместного выступления с шымкентскими музыкантами, то его я запомню навсегда.

На концерт приехал Стефано Раваньян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Казахстане. Приветствуя шымкентскую публику, он отметил, что в этот знаменательный год итальянцы хотели бы познакомить казахстанцев с итальянской культурой. И не только жителей Астаны и Алматы, но и других городов республики.

– Наша задача – наладить совместную работу казахстанских и итальянских артистов, чтобы мы узнали друг друга лучше, – подчеркнул Стефано Раваньян. – Не всегда легко выступать на одной сцене местным и приезжим артистам. Но у нас все получилось!

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