Меморандум на миллиарды Свежий выпуск 447 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Компания Airport Management Group, к примеру, надеется совместно с АО «Банк развития Казахстана» построить новый терминал в шымкентском аэропорту. Это позволит увеличить пассажиропоток почти на треть. И это – только первый этап реконструкции. На втором – площадь терминала увеличится еще на 16 тыс. кв. м. Более того, на базе нового терминала планируется создание авиалогистического хаба. Он объединит склады временного хранения и пункт таможенного контроля.

Заинтересовались инвесторы и проектом ТОО «Хилл корпорейшн». Экономисты уже подсчитали, что в перспективе до 40% производимых здесь моторных масел можно будет экспортировать в Китай. Компания ТОО «Молочный рай» намерена работать в сфере переработки сельскохозяйственной продукции. Проект предусматривает создание молочно-товарной фермы и запуск завода по переработке молочной продукции.



