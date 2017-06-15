​Меморандум против цен

Его цель – поддержка социально уязвимых слоев населения. Производители лекарственных средств областного центра взяли на себя социальную ответственность по сдерживанию цен на 105 наименований лекарств. Это противовоспалительные, обезболивающие, жаропонижающие препараты, некоторые виды антибиотиков, медицинские изделия и другие лекарства, на которые зафиксированы предельные розничные цены.
В Казахстане государственное регулирование цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения осуществляется в рамках гарантированного обеспечения бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Перечень наименований лекарственных средств составлен Минздравом РК и вывешен во всех частных аптечных организациях, подписавших меморандум. Аналогичная работа будет продолжена между всеми районными акиматами и частными аптечными организациями, осуществляющими фармацевтическую деятельность в регионах области.