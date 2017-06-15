​Меморандум против цен

Его цель – поддержка социально уязвимых слоев населения. Производители лекарственных средств областного центра взяли на себя социальную ответственность по сдерживанию цен на 105 наименований лекарств. Это противовос­палительные, обезболивающие, жаропонижающие препараты, некоторые виды антибиотиков, медицинские изделия и другие лекарства, на которые зафиксированы предельные розничные цены.

В Казахстане государственное регулирование цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения осуществляется в рамках гарантированного обеспечения бесплатной медицинской помощи ­(ГОБМП). Перечень наименований лекарственных средств составлен Минздравом РК и вывешен во всех частных аптечных организациях, подписавших меморандум. Аналогичная работа будет продолжена между всеми районными акиматами и частными аптечными организациями, осуществляю­щими фармацевтическую деятельность в регионах области.