Фото: Kazpravda.kz
Общество
Менеджер банка купил кроссовки за полсотни тысяч тенге на деньги клиентки в Кокшетау

Менеджер банка из Кокшетау приобрел личные вещи на деньги клиентки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В городское управление полиции с заявлением обратилась 19-летняя местная жительница, которая сообщила что с ее банковской карты пропали деньги, при этом, как заверила стражей порядка потерпевшая, никаких банковских операций она не проводила.

Делом сразу же заинтересовались оперативники. Выяснив все необходимые подробности, полицейские установили, что к хищению личных сбережений может быть причастен менеджер одного из местных банков, к которому за день до исчезновения денег обращалась заявительница.

Как оказалось, днем ранее девушка пришла в банк для получения услуги по перевыпуску банковской карты, которую она утеряла.

Предприимчивый менеджер, осуществив ряд специальных операций и незаконно использовав информационную систему банка, привязал карту клиентки к своему мобильному приложению, а после, как ни в чем не бывало, отдал ей новую карту.

В тот же день, выйдя с работы, 26-летний мужчина направился в один из местных магазинов, где приобрел себе спортивные кроссовки за 49 тысяч тенге, расплатившись за них деньгами потерпевшей.

По данному факту полицейские начали досудебное производство по ст. 188 ч.2 УК РК "Кража".

 

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